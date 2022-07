Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Mika Aaltola löysi vauva-arjessa itsestään aivan uuden ominaisuuden

Mika Aaltola on tullut viimeistään tämän kevään aikana tutuksi monelle suomalaiselle, kun hän on ollut televisiossa harva se ilta kommentoimassa maailmanpolitiikkaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Kotonakin riittää tehtävää, sillä perheessä on pieni lapsi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Mika ja Kirsi Aaltola kuvattiin pienen vastasyntyneen kanssa huhtikuussa.