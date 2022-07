Lahdessa palaneen kerrostalon viimeisiä palopesäkkeitä sammutetaan

Kaikki asukkaat evakuoitiin. Palo levisi asunnosta parvekkeen kautta katolle ja sieltä ullakolle, kertoo päivystävä palomestari.

Lahdessa Timonkadulla eilen illalla syttyneen seitsemänkerroksisen kerrostalon viimeisiä palopesäkkeitä sammutetaan, kertoi päivystävä palomestari Juhamatti Listala kahdeksan jälkeen aamulla.

Listalan mukaan rakennus ei ole tällä hetkellä asumiskelpoinen. Ullakkokerros on tuhoutunut täysin, ja huoneistossa, josta palo syttyi, on mittavia palovahinkoja. Lisäksi sammutustyö on aiheuttanut vesivahinkoja kiinteistöön.

Palon tarkemmasta syttymissyystä ei Listalan mukaan ole vielä selvyyttä. Hän kertoi palon tutkijan olevan lähdössä katsomaan kerrostaloa.

Palo syttyi ylimmän kerroksen asunnossa, josta se levisi parvekkeen kautta ullakolle. Rakennuspalo saatiin hallintaan puoli yhden aikaan yöllä, kertoi pelastuslaitos twiitissään.

Kolmirappuisen kerrostalon kaikki asukkaat evakuoitiin.

– Talo tyhjennettiin, koska palo oli ylimmän kerroksen huoneistossa, ja siitä palo levisi ullakolle. Palo oli sen verran voimakas, että jouduttiin evakuoimaan ihan pelkästään savun ja vesivahinkojen takia, päivystävä palomestari Petteri Lehtinen sanoi STT:lle yöllä ennen kello kahta.

Lehtisen mukaan sosiaalipuoli tavoitti yli 30 asukasta ja on järjestänyt majoitusta evakuoiduille. Osa on majoittunut omatoimisesti tuttaviensa luokse.

Päivystävän palomestarin mukaan palossa ei syntynyt henkilövahinkoja.

Ilmoitus tulipalosta Lahden Timonkadulla tuli torstaina hieman iltakymmenen jälkeen. Paikalle lähettiin pelastustoimen mediapalvelun mukaan yli 20 yksikköä.