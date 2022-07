Suomeen odotetaan venäläisten ryntäystä perjantaina – lappeenrantalainen kauppias palkkasi saman tien 30 työntekijää

Venäläiset matkailijat pääsevät taas vapaasti Suomeen, kun koronan vuoksi asetetut maastapoistumisrajoitukset puretaan Venäjällä.

Matkustusrajoitusten on määrä helpottua Venäjällä perjantaina.

Perjantaina Suomen itärajalle odotetaan totuttua enemmän liikennettä, kun koronapandemian vuoksi asetettujen matkustusrajoitusten on määrä helpottua Venäjällä.

Rajalla matkustusrajoitusten purkaminen on huomioitu työsuunnittelussa, kertoo rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

– Meillä on kokemusta rajatarkastuksista ennen pandemia-aikaa. Työvuorosuunnittelu on tehty tiedostaen se, että Venäjän rajoitukset mahdollisesti loppuvat perjantaina.

Heinäkuun toisella viikolla itärajalla on ollut noin 39 000 rajan ylitystä. Laosmaan mukaan määrä on toistaiseksi maltillinen, kun ottaa huomioon, että vastaavalla viikolla vuonna 2019 ennen pandemiaa kirjattiin 195 000 rajanylitystä.

Laosmaa arvioi, että luku kaksinkertaistuu nopeasti, kun raja aukeaa. Hänen mukaansa rajanylitysmäärät voisivat joidenkin kuukausien kuluessa kasvaa noin 50–70 prosenttiin siitä, mitä ne olivat ennen pandemiaa.

– Tämä on kuitenkin tuntumaan perustuva arvio. Kukaan ei pysty tällä hetkellä täysin arvioimaan, mikä on venäläisten halukkuus matkustaa vallitsevassa maailmantilanteessa.

Tuomas Laosmaa kertoo, että rajavartiolaitos on valmistautunut lisääntyvään liikenteeseen itärajalla.

Laosmaan mukaan ostosmatkailu, kauttakulku ja turismiliikenne ovat syyt, joiden vuoksi venäläiset matkustavat nyt Suomeen.

– Kauttakulkuliikenne muualle maailmaan lisääntyy, koska venäläisten koneiden lentäminen Euroopan ilmatilassa on tällä hetkellä pakotteiden vuoksi kiellettyä. Aiempaan rajoitettuun liikenteeseen verrattuna myös turismi on nyt mahdollista.

Liikehdintää odotetaan myös toiseen suuntaan. Laosmaa uskoo, että polttoaineen huomattavasti edullisempi hinta kiinnostaa etenkin itärajan lähikunnissa asuvia suomalaisia.

Laosmaa kuitenkin huomauttaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi vaikuttaa myös suomalaisten halukkuuteen matkustaa Venäjälle.

– Uskoisin, että Ukrainan tilanteella on jonkinlaista vaikutusta.

Venäläisten matkustamista Suomeen tulee kuitenkin hidastamaan se, että läheskään kaikilla matkustushaluisilla ei ole voimassa olevaa viisumia, sanoo Markkinatutkimuksia Venäjällä tekevän TAK-tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pasi Nurkka.

Kun koronapandemia alkoi ja rajat suljettiin, viisumihakemuksia ei myönnetty venäläisille kuin erityistapauksissa. Tällaisia olivat muun muassa Suomessa sijaitseva kiinteistö tai sukulaissuhteet Suomeen. Silloin viisumihakemusten määrä väheni huomattavasti.

TAK-tutkimuslaitos toteutti viime Syksynä Venäjällä kyselyn viisumien voimassaolosta. Kohderyhmänä oli aiemmin Suomeen matkustaneet venäläiset.

– Silloin vain reilu neljännes vastanneista kertoi, että viisumi on yhä voimassa. Viime kuukausien aikana viisumihakemusten määrä on kasvanut, mutta hakemusprosessi vie oman aikansa.

Nurkka arvioi, että heinäkuun matkustajamäärä tulee olemaan toukokuuhun verrattuna kolminkertainen tai jopa vähän ylikin.

Zsar Outlet Village Vaalimaan raja-aseman läheisyydessä Virolahdella.

Pasi Nurkka huomauttaa, että viisumien puuttuminen hidastaa venäläisten matkustamista Suomeen.

Venäjälle asetetut pakotteet muuttavat todennäköisesti venäläisten ostoskäyttäytymistä Suomessa, Nurkka arvioi.

Koska kysyntä on lisääntynyt, on mahdollista, että Suomesta halutaan ostaa tuotteita jälleenmyytäväksi Venäjällä. Tämä tarkoittaisi palaamista 2000-luvun alun rajakaupan käytäntöihin, eli jobbaamiseen.

– Suomessa on tuotteita, joita ei saa Venäjältä. Lisäksi monien tuotteiden hinta on Venäjällä noussut runsaasti. Tämä niin kutsuttu jobbaaminen tarkoittaa sitä, että ne keillä viisumit on, käyvät Suomessa aiempaa useammin hakemassa tavaraa ja myyvät sitä eteenpäin Venäjällä.

Suomalaiset elintarvikkeet ovat Nurkan mukaan tärkein tuoteryhmä venäläisille. Hän arvioi, että pakotteiden vuoksi myös elektroniikkakauppa vilkastuisi.

Nurkan mukaan aiempina vuosina on havaittu, että noin puolet venäläisten Suomessa tekemistä ostoksista on tehty käteisellä. Venäläiset pankkikortit eivät käy Suomessa.

– Monella venäläisellä on niin sanotusti ”patjan alla” euroja, joita he käyttävät, kun tulevat tänne ostoksille.

Kauppias Mohamad Darwich ilahtui, kun sai kuulla, että Venäjän matkustusrajoitukset puretaan. Darwich pyörittää turisteille suunnattua Laplandia Market -kauppaa Lappeenrannassa Nuijamaalla, aivan rajanylityspaikan vieressä.

– Parhaat uutiset, joita olen kuullut kahteen ja puoleen vuoteen. Se, että rajat ovat auki, on meille elintärkeää. Meidän liiketoimintamme on täysin riippuvaista venäläisistä turisteista. Niin kuin myös koko Etelä-Karjalan alue ja sen hyvinvointi.

Koronapandemian jäljet Darwichin liiketoimintaan ovat olleet tuhoisia. Paikallisia asiakkaita ei ole käynyt riittävästi, koska Lappeenrannan keskustasta kaupalle on yli 20 kilometriä.

– Viimeiset kaksi ja puoli vuotta ovat olleet erittäin raskaita. Kaupan liikevaihto on kärsinyt isoja tappioita.

Laplandia Marketissa valmistaudutaan venäläisturistien saapumiseen.

Kun Darwich sai tietää, että rajaliikenne avataan, hän palkkasi noin kolmekymmentä ihmistä lisää henkilökuntaan ja tilasi kauppaan lisää tavaraa. Darwichin mukaan kaupan valikoima oli supistunut noin puoleen siitä, mitä se oli ennen pandemiaa.

Valikoimaa on täydennetty muun muassa venäläisten suosimilla elintarvikkeilla.

– Perinteisesti venäläiset turistit ostavat täältä elintarvikkeita, kuten maitotuotteita, kahvia, teetä ja pesuaineita. Kaupaksi menevät myös erilaiset taloustarvikkeet, matkalaukut ja monet muut tavarat.

Darwich kuitenkin uumoilee, että suurin ryntäys tulee myöhemmin kuin perjan

Vielä perjantaiksi Darwich ei odota suurta ryntäystä, sillä virallista tietoa rajan avautumisesta ei ole annettu.

– Perjantain jälkeen on odotettavissa varmasti aikamoista hässäkkää.