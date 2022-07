Suomessa poliisi ei tapauksen yhteydessä maininnut satanismikytköksistä. Asia ilmenee kuitenkin Europolin vuotuisesta terrorismiraportista.

Europol eli Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto julkaisi eilen keskiviikkona jokavuotisen ”EU:n terrorismin tilaa ja suuntausta” käsittelevän raporttinsa, joka perustuu EU-maiden toimittamiin tarkistettuihin tietoihin.

Euroopan poliisivirastona aiemmin tunnetun Europolin mukaan Kankaanpään terroristiepäillyt olivat vihkiytyneet ”satanistisesta uusnatsismista”.

Suomessa poliisi ei tapauksen yhteydessä kertonut mitään satanismikytköksistä, vaan ainoastaan akselerationismista.

– Akselerationistien keskeinen tavoite on pyrkiä romahduttamaan valtio kaaoksen ja väkivallan avulla. Tässä äärioikeistolaisessa liikkeessä on erityistä se, että on luovuttu järjestymisestä isoksi liikkeeksi. Ei edes pyritä massojen kannatukseen, terrorismin tutkija ja valtiotieteiden dosentti Leena Malkki avasi suuntausta Ilta-Sanomille viime joulukuussa.

Raportista aiemmin kirjoittanut Iltalehti kertoo kysyneensä asiasta Europolin viestinnästä, josta oli vastattu tiedon satanistisesta ideologiasta tulleen Suomen viranomaisilta. Viestinnästä ei kuitenkaan kerrottu lehdelle, mihin sillä tarkemmin viitataan.

Alla olevalla videolla tapauksen tutkinnanjohtaja Toni Sjöblom kertoi terrorismiepäilystä joulukuussa 2021:

Lounais-Suomen poliisi kertoi viime joulukuun alussa julkisuuteen laajasta terrorismirikosvyyhdistä.

Epäiltyjä oli kaikkiaan viisi henkilöä, jotka olivat syntyneet vuosien 1995–1998 aikana.

Kankaanpäässä kyseinen ryhmä oli tunnettu ”natsiporukkana.”

Suurin osa epäillyistä oli noin kuukauden ajan tutkintavankeudessa, kunnes heidät vapautettiin.

Vaikka miehet pääsivät vapaaksi tutkintavankeudesta, heitä epäillään yhä rikoksista.

Esitutkinta on edelleen käynnissä.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtaja Toni Sjöblomia.