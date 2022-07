Europol varoittaa katalista huijareista – yrittävät saada kohteensa ansaan kaikin keinoin

Europolin viranomaisiksi tekeytyvät huijarit saattavat soittaa numerosta, joka vaikuttaa aidolta lainvalvontaviranomaisen numerolta.

Euroopan unionin lainvalvontaviranomainen Europol varoittaa huijareista, jotka soittavat kansalaisille ja tekeytyvät Europolin viranomaisiksi. Huijarit väittävät uhreille, että he ovat mukana vakavassa rikoksessa tai ovat joutuneet rikoksen, kuten identiteettivarkauden uhriksi.

Huijarit saattavat soittaa numerosta, joka vaikuttaisi oikealta Europolin numerolta.

Europol muistuttaa Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä, ettei se koskaan ottaisi suoraan yhteyttä yksittäisiin kansalaisiin pyytääkseen henkilökohtaisia tietoja tai muita välittömiä toimia.

Huijarit soittavat Europolin eri osastojen nimissä. He ovat myös uskottavuutta luodakseen lähettäneet sähköposteja ja muita viestejä sosiaalisessa mediassa joidenkin Europolin viranomaisten nimissä.

Yritykset eivät jää vielä siihenkään. Sen lisäksi huijarit ovat voineet ottaa yhteyttä valheellisilla kirjeillä, jotka on lähetetty jonkin kolmannen osapuolen, kuten yrityksen, nimissä.

Europol on julkaissut verkkosivullaan video-ohjeet, kuinka toimia, jos on joutunut huijausyrityksen kohteeksi. Europol kehottaa kaikkia heitä ottamaan heti yhteyttä omaan kansalliseen poliisiin. Poliisi ottaa yhteyttä Europoliin, jos siihen on tarvetta. Europol ei ota tutkiakseen yksittäisten kansalaisten tekemiä raportointeja.