Upinniemen varus­kunnan liepeillä on kaksi Venäjän valtion omistamaa maa-aluetta – tällaista on elämä Siuntiossa venäläisten naapurina

Rinnakkaiselo sujuu rauhallisesti, mutta venäläisomistukset herättävät myös mietiskelyä.

Kirkkonummen Häggesböle: metsäisen ja kapean mökkitien vieressä on aidoin erotettu ja puomilla suljettu tontti. Aidan vieressä mustikat ovat kypsymäisillään.

Puomin takaa pilkottaa kuusikon takaa ripaus punaisesta katosta.

Siellä on Venäjän federaation omistama merenrantatontti, joka on Venäjän lähetystön työntekijöiden edustus- ja virkistyskäytössä.

Linnuntietä länteen matkaa Upinniemen varuskunta-alueelle on vähän reilut viisi kilometriä.

Siuntion Marsudden: mökkitie päättyy niin ikään aidattuun ja jyhkeän metalliportin sulkemaan tonttiin. Portin takana isokokoinen saksanpaimenkoira haukkuu aggressiivisen oloisesti, joten portin lähestyminen ei käy pienessä mielessäkään.

Aidan viereen on pysäköity Venäjän suurlähetystön diplomaattikilvissä oleva Volkswagen Touran -tila-auto.

Marsuddenin niemi Siuntiossa sijaitsee komealla paikalla. Kuvassa oikealla näkyy Venäjän federaation omistamaa merenrantatonttia.

Aidan takana on Venäjän federaatiolle kuuluva merenrantatontti.

Linnuntietä kaakkoon matkaa Upinniemen varuskunta-alueelle on viitisen kilometriä.

Kulku Venäjän federaation rantatontille oli suljettu jykevällä metalliportilla.

Ilta-Sanomat on tutustunut jättitiedostoon, johon on koottu aineistoa venäläisten 2000-luvulla Suomessa tekemistä maa- ja kiinteistökaupoista. IS on esitellyt jo aiemmin kiinteistö- ja maaomistuksia, joilla on yhteys Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin tai Kremliin.

Selvityksen mukaan Venäjän valtio omistaa maanmittauslaitoksen lainhuutotodistusten mukaan Suomen etelärannikolla kaksi maa-aluetta. Sattumaa tai ei, molemmat ovat vain muutaman kilometrin päässä Upinniemestä, toinen lännessä Häggesbölessä ja toinen luoteessa Marsuddenissa.

Molemmat ovat olleet Venäjän valtion hallinnassa jo 1970-luvulta lähtien eli lähes 50 vuotta.

Ilta-Sanomat jututti Siuntion Marsuddenissa muutaman Venäjälle kuuluvan merenrantatontin lähistöllä asuvan naapurin. Haastateltavat halusivat omasta toiveestaan pysyä nimettöminä ja poissa valokuvista.

Haastateltavat sanoivat, että Marsuddenin kiinteistö on aktiivisessa käytössä. Siellä on melkein aina joku, ja ilmeisesti turvamiehet käyvät ulkoiluttamassa saksanpaimenkoiraa mökkitiellä säännöllisesti.

Vanhempi herrasmies sanoi, että hänen suhtautumisensa Venäjään on ristiriitainen.

– Kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, minun oli aika vaikea suhtautua Venäjään. Oma isoisäni sai viikon aikaa lähteä Porkkalasta sotien jälkeen. Ajatukseni isoisän kohtaloa kohtaan eivät ole muuttuneet, vaikka näitä venäläisiä vastaan minulla ei ole mitään, mies sanoi.

Tontin ulkopuolella oli Venäjän suurlähetystön rekisterissä oleva diplomaattiauto.

Yleinen mielipide on se, että venäläiset ovat aika pitkälti omissa oloissaan.

– Minulla ei ole negatiivista kokemusta mistään. He eivät ole koskaan aiheuttaneet pienintäkään häiriötä tai ongelmaa, ja esimerkiksi viikonloppulenkillä tavatessamme kohteliaasti tervehditään, keski-ikäinen rouva sanoi.

Hyvin lähellä Venäjän federaation maa-aluetta on kaksi yksityisessä venäläisomistuksessa olevaa merenrantatonttia. Toinen niistä kuuluu haastateltavien mukaan välikäsien kautta tiettävästi Aleksandr Mamutille, jonka nettovarallisuudeksi talouslehti Forbes arvioi kesäkuussa kaksi miljardia dollaria.

Yksityisessä venäläisomistuksessa olevat merenrantahuvilat lähellä Marseuddenia.

Oli omistaja Mamut tai joku muu, niin rahasta ei ole ainakaan säästelty. Isolla tontilla on tenniskenttä, muutama tekolampi, komea nurmikkoalue sekä pramea rantalaituri.

– Oikeaa omistajaa ei ole tainnut koskaan näkyä, mutta viime aikoina on pidetty ulkovaloja päällä, eli joku siellä ilmeisesti on ollut. Paikkojen ei ole annettu rapistua, vaan asianhoitaja on käynyt mm. ajelemassa nurmikot ja muutenkin paikat pidetään hyvännäköisinä, kolmas haastateltava sanoi.

Kutsumattomat vieraat eivät ole tervetulleita myöskään yksityisessä venäläisomistuksessa olevien maille.

Hänen mukaansa venäläiset ovat lisäksi ruopanneet omalla kustannuksellaan matalaan, keskisyvyydeltään noin 1,5 metriä syvään merenlahteen syväväylän omalle laiturilleen, vaikka laiturissa nökötti silmämääräisesti hyvin maltillisen kokoinen vene.

– Siitä ovat olleet puolustusvoimat ja rajavartiolaitoskin kiinnostuneita. Kun olen käynyt kalassa, olen toisinaan nähnyt rajavartiolaitoksen veneitä ajelemassa lähistöllä, hän sanoi.

Haastateltavat sanoivat, että venäläiset ostivat merenrantatontit vuoden 2009 kieppeillä. Enemmänkin olisi mennyt kaupaksi.

– Heidän palkkaamansa suomalainen kiinteistönvälittäjä tuli kysymään, olisiko minulla halukkuutta myydä omaa tonttiani. Ja samoin olivat käyneet kuulemma muidenkin suomalaisten maanomistajien juttusilla, eräs haastatelluista sanoi.

Venäjän federaation omistama tontti Kirkkonummen Häggesbölessä on pääasiassa tiheän metsän peitossa.

Korona-aikana venäläistontit seisoivat käytännössä tyhjillään, mutta epidemian helpotuttua elämä on vilkastunut.

– Korona-aikana siellä ei käyty ollenkaan, mutta viime kesänä oli pisin jakso, mitä minä muistan. Toisella tonteista oltiin yhtäjaksoisesti vähän toista kuukautta.

Vaikka rinnakkaiselo sujuukin päällisin puolin rauhanomaisesti ja ongelmattomasti, vallitseva maailmanpoliittinen tilanne ei voi olla vaikuttamatta ihmisten ajatuksiin ja mielipiteisiin.

Venäjän federaatio sai Marsuddenin rantatontin haltuunsa 1970-luvulla tavallaan bulvaanin kautta, kun maiden alkuperäinen omistaja myi tontin suomalaiselle, mutta ensiostaja myikin tontin eteenpäin Venäjän valtiolle.

Myöskään Kirkkonummen Häggesbölessä ei ole vaaraa, että esimerkiksi marjastaja eksyisi huomaamattaan Venäjän federaation omistaman tontin puolelle.

– Näin jälkikäteen on helppo viisastella. Suomi on ollut aivan liian sinisilmäinen. On hyvä, että valtion etuosto-oikeus on tullut lakiin edes nyt, mutta se olisi saanut tulla jo paljon, paljon aikaisemmin. Suomi on yrittänyt olla vähän turhankin fiksu ja länsimainen demokratia, mieshaastateltava sanoo.

– Emmehän me oikeasti tiedä, mitä nämä ihmiset tekevät siviilissä tai kenen palveluksessa he oikeasti ovat, rouva täydensi.