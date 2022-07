Pitääkö sähköjohdot ottaa pois kun ukkonen ryskää? Voiko sähköautolla ajaa ukkosella? –Kokosimme toimintaohjeet

Ukkoskuuroja kehittyy tällä viikolla suuressa osassa maata.

Salamointi on mahdollista etenkin torstaina ja perjantaina.

Suomen yllä on jyrissyt keskiviikkona ukkoskuuroja, jotka jatkuvat myös loppuviikosta.

Keskiviikon aikana ukkoskuuroja on havaittu ainakin Jyväskylän eteläpuolelta aina Keski-Lappiin saakka, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Keskiviikkoillan aika ukkoskuurojen painopiste on ollut läntisessä Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Iltaa kohden ukkoskuurot jäävät Latvalan mukaan paikallisemmiksi, kun sadekuurot alkavat heiketä.

Torstaina aamulla ukkoskuurot ovat heikompia ja paikallisempia. Päivän mittaan niitä muodostuu enemmän. Silloin ukkosten painopiste on itäisessä Suomessa, Oulun seudulla ja Lapissa.

Yksittäiset ukkoskuurot eivät välttämättä kehity voimakkaiksi, mutta on mahdollista, että kovia puuskia ja rankkasateita kehittyy.

Salamointi on mahdollista etenkin torstaina ja perjantaina. Epävakainen sää jatkuu myös loppuviikon ajan, mutta viikonloppuna ukkonen jää satunnaisemmaksi ja paikallisemmaksi jyrinäksi.

Toimi näin, kun ukkostaa

Älä kulje ulkona avoimilla paikoilla tai puiden lähettyvillä.

Salama osuu helposti ympäristön korkeimpiin kohtiin, meteorologi Anna Latvala kertoo.

– Jos kävelee esimerkiksi avoimella niityllä, on itse alueen korkein piste. Silloin on suurempi todennäköisyys sille, että salama osuu kohdalle.

Ukonilmalla ei kannata hakeutua myöskään puiden alle suojaan, koska salama iskee niihin helposti.

Mikäli ukkonen yllättää aukealla alueella, kannattaa hakeutua puun korkeuden etäisyydelle puusta. Silloin mahdollinen salaman isku kohdistuu puuhun, eikä ihmiseen.

Älä käytä sateenvarjoa.

Latvalan mukaan sateenvarjoa ei kannata koskaan käyttää ukkosella, vaikka ukkosen yhteydessä sataisi voimakkaasti. Sateenvarjo voi toimia ukkosenjohdattimena, ja salama voi pahimmassa tapauksessa kulkeutua sateenvarjosta ihmiseen.

Vältä vesillä liikkumista ja uimista.

Vesille lähtemistä kannattaa välttää, jos sää enteilee ukkosta, Latvala suosittelee. Salama hakeutuu veteen ja voi sitä kautta iskeä veden pintaa ylempänä olevaan ihmiseen.

Salama voi aiheuttaa vammoja myös silloin, kun se iskee lähettyville, sillä hajaantunut ja heikentynyt virta voi tainnuttaa uimassa olevan ihmisen hetkelliseksi ja aiheuttaa hukkumisen.

Veneilijöiden on syytä hakeutua rantaan, jos alkaa ukkostaa. Ukkosen lisäksi vaarana on Latvalan mukaan myös puuskat, etenkin, jos liikkuu pienellä veneellä isolla järvenselällä.

Rannasta kannattaa pysytellä kaukana, sillä salama voi iskeä myös veden rajaan.

Irrota sähkölaitteiden töpselit pistorasiasta.

Latvalan mukaan on mahdollista, että haja-asutusalueilla sähkölinjat kulkevat maan päällä ja ovat siten herkempiä häiriöille. Mikäli asuu tällaisella alueella, sähkölaitteet on suositeltavaa irrottaa seinästä.

Kaupunkimaisissa oloissa sähkökaapelit on pääsääntöisesti vedetty suojaan maan alle. Silloin vastaavaa vaaraa ei pitäisi olla. Sähkölaitteiden töpselit on kuitenkin suositeltavaa irrottaa aina, kun on pidemmän aikaa pois kotoa.

Vältä oleilua parvekkeella

Salama voi ohjautua alueen korkeimman kohdan sijaan myös sivusuunnassa talon seinään tai parvekkeelle. Siksi terassit, joissa on esimerkiksi metalliset rakenteet tai pihakalusteet eivät ole turvallisia.

Vältä sähköauton lataamista ukkosella.

Sähköauton lataamisessa ja käyttämisessä ukkosella ei ole nykytiedon mukaan erityistä riskiä, kertoi Pohjola Vakuutus aiemmin Ilta-Sanomille.

Auton lähelle iskevässä suuressa salamassa piilee kuitenkin se vaara, että salama voi aiheuttaa magneettikentän, joka voi huonolla tuurilla vaurioittaa auton sähkölaitteita – käyttövoimasta täysin riippumatta, Pohjola Vakuutus kertoo.

Latauspisteissä on kuitenkin yleensä ylijännitesuoja.