Hauet iskevät hampaansa uimariin tavallisesti muutaman kerran kesässä.

Kun Nana Karkulehto, 15, oli viikko sitten keskiviikkona Vantaalla Vetokannaksen uimarannalla, häntä puri kala.

– Olin rannalla menossa uimaan. Uittelin käsiäni, kun kala kävi kiinni. Se oli kooltaan melko iso. Kala ehti haukata kädestäni kolme kertaa ennen kuin sain heitettyä sen irti kädestäni. Ajattelin jatkaa uimista, mutta kädestäni alkoi tulla niin paljon verta, että lähdin kotiin, Karkulehto kertoo.

Karkulehdolle jäi käteen kipeät jäljet, joista video todistaa. Lääkärissä Karkulehto ei ole käynyt.

– Kämmenen puremajälkien lisäksi etusormessani on on kolme raapaisujälkeä, joista yksi on melko syvä. Käden ulkosyrjälle tuli myös puremajälkiä aika reippaasti. En pysty vieläkään liikuttamaan kunnolla pikkurilliäni, Karkulehto harmittelee.

Karkulehto ei ollut tunnistanut kalaa, joka häntä puraisi.

Kalan purema aiheutti runsasta verenvuotoa.

Kalastusbiologi Hannu Salo Järvi-Suomen kalastuspalveluista kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2018, että hauet iskevät uimariin yleensä muutaman kerran kesässä.

Salon mukaan hauki yleensä väistää ihmistä. Nälkäinen hauki – tai joskus kuha – voi kuitenkin iskeä kiinni refleksinä ärsykkeeseen.

Hauki saalistaa pääasiassa näköaistinsa perusteella ja myös kylkiviiva-aistinsa varassa, eli reagoi veden värähtelyyn.

– Refleksin aiheuttaa väri tai liike, samalla tavalla kuin kala nappaa uistimeen. Hauki havaitsee ärsykkeen ja reagoi siihen nopeasti. Ei hauki mieti, iskeäkö vai eikö iskeä, vaan se iskee. Sitten se huomaa, että kohde oli väärä, Salo kertoo.

Hauen terävistä hampaista jää ikävä jälki, sillä hampaat on tarkoitettu saalistukseen.