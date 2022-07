Johtajaylilääkärin mukaan annoksia ennätettiin antaa vaatimaton määrä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) ehti rokottaa joitakin henkilöitä valtakunnallisen suosituksen vastaisesti neljänsillä koronarokoteannoksilla.

Sairaanhoitopiiri tiedotti keskiviikkona keskeyttävänsä 4. tehosterokotukset 12–69-vuotiaille vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluville. Ajanvarauslupa ja rokotukset alkoivat 8. heinäkuuta. Keskeyttämispäätös tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tälle ryhmälle ehdittiin antaa rokotteita ”hyvin pieni määrä”.

– Katsoimme THL:n aiemmasta lausunnosta, että meillä olisi mahdollisuus aloittaa etukenossa rokotukset välttääksemme pahimmat ruuhkat syksyllä. Tässä oli selvästi kesään liittyviä viestintäongelmia ja jouduimme ottamaan suunnitelmasta takapakkia.

Mäntymaan mukaan rokotuslinjaukseen vaikutti myös Euroopan tartuntatautiviraston tuore suositus. Sekä Euroopan tartuntatautivirasto että Euroopan lääkevirasto ovat suositelleet unionin jäsenmaita harkitsemaan, että kaikille 60-79-vuotiaille annetaan suojan tehostamiseksi pikaisesti neljännet annokset.

Suomen terveysviranomaisten selvitys asiasta on kesken. THL arvioi aiemmin, että neljättä koronavirusrokotetta koskeva suositus laajentuisi loppukesästä 60 vuotta täyttäneisiin ja lisäksi 12-59-vuotiaiden vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

Tällä hetkellä neljännen rokoteannoksen voivat Suomessa saada yli 80-vuotiaat tai tietyt riskiryhmiin kuuluvat henkilöt.

Mäntymaan mukaan THL oli Kymsoteen yhteydessä nuorempien riskiryhmien rokotuksista. Asiasta käytiin keskusteltu, jonka jälkeen neljännet rokotukset 12–69-vuotiaille vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluville keskeytettiin.

Kymsote tiedotti, että Lääkevahinkokeskus katsoi kyseessä olevan lääketieteellisesti perusteltu toimi. Koronarokotteen 3. ja 4. annoksilla ei ole Euroopan unionin laajuista myyntilupaa.

– Rokotteita on annettu miljardikaupalla ja niiden haittaprofiili on vaatimaton. Mahdollisissa haittavaikutuksissa arvioidaan tapauskohtaiseksi, kuka on korvausvastuussa, Mäntymaa kertoo.

Koronarokotteiden tehosteannoksia tarjotaan Euroopan laajuisten suositusten perusteella.

Mäntymaan mukaan kesä on vähentänyt THL:n ja sairaanhoitopiirien yhteydenpitoa.

– Tuntuu, että on menty paljon mediatietojen varassa. Viestintä ei kuitenkaan voi koskaan olla tarpeeksi hyvää vaan siinä on aina kehitettävää.

Sairaanhoitopiireistä eri puolilta Suomen on raportoitu pahentuneesta tautitilanteesta. Mäntymaan mukaan koronatilanne myös Kymsoten alueella on kesän aikana pahentunut.

– Henkilökunnan sairastapaukset nousivat merkittävästi viime viikolla. Nyt on myös ollut laajempia tautiryppäitä eri laitoksissa, Mäntymaa kertoo.

Euroopan tartuntatautivirasto ja lääkevirasto kertoivat heinäkuussa, että sairaalahoidon ja tehohoidon tarve Euroopassa on kääntynyt kasvuun. Mäntymaa ei ota kantaa siihen, onko THL:n suosituksella jo kiire, että tulevia tautiaaltoja saataisiin tehokkaasti hillittyä.

– Katsotaan nyt rauhassa, mitä THL miettii. Yleisesti ottaen on jäänyt kuva, että THL arvioi asiat aina muuttuvan koronatilanteen mukaan. Hätäilemällä ja kiivastumalla ei saada mitään aikaiseksi.