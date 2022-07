Inhottava imijä on Lapin vitsaus: ”Tekee haavan ihoon ja lipittää veren”

Lapissa kuoriutui helteiden johdosta huomattava määrä verenimijöitä lyhyessä ajassa.

Mäkäräinen on pieni, ovela ja säälimätön purija.

Lappiin kesällä vaeltavia ohjeistetaan usein varustautumaan lukuisia eri verenimijöitä varten. Vaeltajia kiusaavat esimerkiksi hyttyset, paarmat ja mäkärät.

Verenimijöiden määrä ei Lapin Maakuntamuseon sääskitutkijan Jukka Salmelan mukaan näytä varsinaisesti olevan tänä vuonna normaalia kesää suurempi. Hyönteisiä vain kuoriutui helteiden vuoksi kerralla paljon.

– Täällä oli juhannuksen jälkeisellä viikolla tilanne, että kaikkia oli yhtä aikaa: mäkäriä, paarmoja, hyttysiä ja jopa polttiaisia. Nyt, kun ilmat ovat viilentyneet, niin ainakaan paarmat eivät niin pahasti enää lennä.

Olosuhteiden sattuessa kohdilleen verenimijöitä voi olla paikallisesti todella paljon käytännössä kesänä kuin kesänä. Hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä eläimiä, joten yhtäkkinen korkea lämpötila vaikuttaa voimakkaasti niiden kehitykseen.

– Normaalina kesänä niitä kuoriutuisi pidemmän ajan puitteissa. Lämpö saa aikaan sen, että niitä kuoriutuu kerralla tavallista enemmän, Salmela avaa.

Mäkäräkantojen vaihtelua ei juuri Salmelan mukaan tiedetä, toisin kuin hyttyskantojen. Mäkäräisissä suuri ero hyttysiin on kuitenkin se, että niiden suosima elinympäristö on hyttysiä pysyvämpi, jolloin niiden määrä on myös hyttysiä vakaampi.

Mäkärät ovatkin Lapin suuri vitsaus. Salmelakin on kohdannut mäkäräisiä niin, että ilma on hyönteisistä sakea, ja mäkärien määrä muistuttaa mustaa pilveä.

– Jos on huonosti pukeutunut, niin siinähän on ihan kusessa, Salmela toteaa.

Mäkärä on varsin inhottava verenimijä myös siitä syystä, että se voi löytää tiensä ihoon vaatteiden eri aukoista. Hyönteinen tunkeutuu helposti hihansuista, lahkeista tai jopa nappien välistä.

– Jos se vain mahtuu, se tunkee itsensä iholle.

Pukeutumiseen kannattaakin siis kiinnittää erityistä huomiota Lapissa vaeltaessa. Varsinkin lasten kanssa liikkuessa on huolehdittava, että lapsi on mäkäräisiltä hyvin suojattu.

– Käyttää vaikka pitkähihaisia hanskoja hihojen päällä. Todella hyvää, tarpeeksi tiheätä hyttyshattua. Ei todellakaan millään shortseilla liikenteessä, että saa lahkeensuut tiukasti suljettua, Salmela luettelee.

Mäkäräisten taktiikka eroaa hyttysistä siitä, että hyttysillä on tapana etsiä kohdettaan hieman hitaammin ja etsiä hyvää imemispaikkaa.

Hyttynen myös tarvitsee enemmän aikaa veren imemiseen.

– Mäkärä tekee haavan ihoon ja lipittää sen veren siitä haavasta. Se pääsee pienemmässä tilassa paremmin puremaan.

Tästä johtuen mäkärät ovat myös lemmikeille vaarallisempia, kun ne pääsevät tekemään ilkeyksiä esimerkiksi koirien alavatsan harvemman karvoituksen läpi.

– Hyttynen ei sinne välttämättä edes pääsisikään.

Verenimijät kiusaavat myös Lapin eläinkantaa. Mäkäräisten tai paarmojen aktiivisuus kesän aikana voi vaikuttaa esimerkiksi porovasojen kuntoon negatiivisesti.

– Näistä voi olla huomattavaa haittaa eläimille. Varsinkin kotieläimille.

