Vastavalmistunut Markus Wright vaihtaa alaa, koska hoitoalan arki kävi liian karuksi.

Hoitajapula on tehnyt alasta kestämätöntä, sanoo toukokuussa ensihoitajaksi ammattikorkeakoulusta valmistunut Markus Wright, 22.

– Tykkään ja nautin hoitoalasta, se on hirveän hauskaa duunia. Mutta työ on sellaista jatkuvaa selviytymiskamppailua.

Wright on työskennellyt määräaikaisena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) akuutilla päivystysosastolla Haartmanin sairaalassa. Tämän kesän pesti – ja viimeinen pätkä hoitajana – päättyi reilu viikko sitten.

Wrightin alanvaihdon on sinetöinyt nimenomaan hoitajapula ja siitä johtuvat paineet.

– Se ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun ei saatu sijaisia ja piti laittaa paikkoja kiinni. Esimerkiksi valvonnan puolen paikat olivat meillä tosi usein kiinni.

Jatkuvaa valvontaa tarvitsevat esimerkiksi sekavat potilaat tai hengitystuessa hoidossa olevat, Wright selittää.

– En vain jaksa sitä työtaakkaa. Mennään aamulla töihin ja mietitään, miten selvitään, kun on näin monta sairaslomaa, hän jatkaa.

– Korona-aikana vähän maku meni, Markus Wright sanoo. Hän on myös STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja.

Tehyn viime syksyisen kyselyn mukaan miltei jokainen alle 30-vuotias hoitaja on harkinnut alanvaihtoa.

Markus Wright on kokenut korona-aikana työn vastuun kasvaneen uudelle hoitajalle liian suureksi.

– Aiheuttaa hirveästi ylimääräistä stressiä uutena alalle tulleena, kun pitäisi osata niin paljon kuin odotetaan. Nyt pitää ottaa nopeammin itsenäistä vastuuta, kuin jos olisi hyvä hoitajatilanne, hän miettii.

Wrightin mukaan uusien perehdytys oli Husissa hyvin suunniteltu, mutta käytäntö oli usein toinen.

– Oli pitkiäkin pätkiä listoissa, jolloin et ole vahvuudessa vaan olet ylimääräisenä. Mutta sitäkin on näkynyt nyt, että kun on niin paljon puutoksia, että sinut laitetaan vastuuseen potilaista.

Markus Wright sanoo, että uransa alkuvaiheessa olevana hän on kokenut, että osa asioista on vielä ”hakusessa”.

– Usein käy sitten niin, että teoriassa oma kollega on mukana, mutta hänellä on omat potilaat ja minulla on omat potilaat. Jos ne minun potilaani ovat vaativia, niin minun pitää yrittää löytää apua jostain muualta, koska tämä kokeneempi kollega ei välttämättä ehdi siinä auttaa, kun hän on kiinni omissa potilaissaan, hän kertoo.

Apua kyllä uskalsi kysyä työkavereilta.

– Meillä oli hirveän hyvä työilmapiiri, sen puolesta apua aina sai kysyä. Mutta eri asia oli se, että jos kysyn apua, missä kohtaa sitä apua konkreettisesti saan. Ehtiikö joku auttamaan puolen tunnin vai tunnin päästä? Tämä kävi joissain yksinkertaisissakin asioissa. Esimerkiksi vaipanvaihdot, ne menevät tosi pohjalle avunpyynnöissä.

Hoitajavaje näkyi Wrightin mukaan myös muun muassa kipulääkityksen viipymisessä.

– Minulla ei ole vielä lääkelupia. Oli tilanteita, joissa saattoi olla niin, että osaston puolella oli vain yksi lääkeluvallinen. Kipulääkkeen saamiseen saattoi mennä hyvinkin pitkä aika. Tämä on potilaan perspektiivistä ikävää, koska kun on kipuja, sitä kipulääkettä ei saa, kun kukaan ei ehdi sitä antamaan.

Wright sanoo, että asiat, jotka hän osaa, sujuvat hoitotyössä hyvin. Stressi tulee tilanteissa, joissa ei tiedä, miten toimia. Sellainen tilanne voi tulla, jos esimerkiksi potilaan vointi romahtaa.

– Tietenkin, jos potilaan henki on vaarassa, niin sitten kasataan ihmisiä sen mukaan, mitä saadaan, ja kysytään apua vaikka toiselta osastolta. Mutta ne ovat sellaisia tilanteita, joissa voi tietyllä tapaa mennä vähän sormi suuhun.

Haartmannin sairaala maaliskuussa 2020.

Wright kertoo, että akuuttiosastolla sattui myös läheltä piti -tilanteita.

– Kaikki tekevät parhaansa, mutta kun ihmisellä ei ole kuin kaksi kättä, niin valitettavasti niitä sattuu.

– Ainakin huoli on enemmän läsnä kuin silloin, kun olen alalla aloittanut. Koko ajan on stressi, tapahtuuko jotain virheitä. Jos meillä on esimerkiksi joku aggressiivisesti käyttäytyvä (potilas), niin kyllä yhden työntekijän poissaolo näkyy, Wright kuvailee työn arkea hoitajavajeessa.

Wright sanoo, että hänen kokemuksensa mukaan potilasturvallisuus ja työturvallisuus ovat laskeneet hoitotyössä ”massiivisesti”.

– Vaikka meillä olisi ollut laskennallisesti kuusi työntekijää aamussa, niin siitä saattaa olla niin iso osa opiskelijoita ja vähän aikaa sitten aloittaneita, että kokonaisvaltainen osaaminen laskee ihan valtavasti. Se on se erikoissairaanhoidon aivovuoto.

– Eli kyse ei ole vain siitä, että meillä on määrällisesti liian vähän hoitajia, vaan kun kokeneet hoitajat ovat lähteneet, jää kokonaisosaaminen alemmalle tasolle, Wright pohtii.

Wright alkaa kesäloman jälkeen opiskella kirkon nuorisotyönohjaajaksi.

– Sekin on ihmisten kanssa tehtävää työtä. Palkka on suhteellisen sama, mutta ei tarvitse vastata kenenkään hengestä, joten onhan se rennompaa… Sanoin, kun hain kouluun, että rahan saa helpommin muualtakin, joten turha hoitoalalle on jäädä.

Sote-maailma ei ollut alunperin lähihoitajaksi opiskelleelle nuorelle miehelle yllätys. Hän tähtäsi urallaan nimenomaan ensihoitajaksi.

– En poissulje hoitoalaa tulevaisuuden työpaikkana, jos palkka ja työolot saadaan kuntoon.