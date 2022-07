Yli 30 vuotta alalla ollut lääkäri ei muista aiemmilta vuosilta vastaavaa työvoimapulaa – ”Tämä on päivittäistä priorisointia”, sanoo kokenut lääkäri

Terveydenhuollon resurssipula ja kesälomat näkyvät potilaille ruuhkina ja kiireenä. Tilanteen ei uskota helpottavan vielä syksylläkään.

Pahin työurani aikana. Selvästi hankalampi kuin viime kesä. Hyvin vaikea. Todella huono.

Muun muassa näillä sanoilla kuvataan hoitajapulaa, joka Suomea vaivaa. Hoitajapula pahenee joka kesä, kun vakituiset työntekijät lomailevat ja terveydenhuoltoa pyöritetään osin kesäsijaisten voimin. Tänä kesänä tilanne on ollut huonompi kuin aiemmin.

– Joudumme päivittäin ratkomaan ongelmia, että saamme riittävästi hoitajia turvaamaan toimintamme, sanoo ylilääkäri, vs. sairaalanjohtaja Kimmo Mäkinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (Kys).

Mäkinen ei muista 30-vuotiselta uraltaan Kysissä vastaavanlaista kesää.

Hoitajapula on vaivannut Suomea jo pitkään, mutta koronapandemia on pahentanut sitä entisestään. Ongelmat alkoivat toden teolla vuosi sitten.

– Jo viime kesä oli haastava, mutta tämä on vielä haastavampi, vs. hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) kuvailee tilannetta.

Esimerkiksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (Tyks) ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan (Oys) sijaisia kesälomien ajaksi ei saatu riittävästi. Osa töihin saaduista sijaisista on opiskelijoita eli heillä ei ole samoja oikeuksia kuin valmistuneilla sairaanhoitajilla. Oysin vs. hallintoylihoitaja Anitta Tanhua kertoo, että kaikki sijaiset eivät voi osallistua esimerkiksi potilaiden lääkehoitoon.

– Lääkeluvallisista sijaisista meillä on pulaa.

Tarve sijaisille vaihtelee sairaanhoitopiireittäin, mutta vajetta on kaikkialla.

– Heinäkuu on pahin, mutta elokuussa on vähemmän vuosilomia eli hiukan helpottaa, vs. sairaalaylihoitajan Paula Vainikainen Tyksistä uskoo.

Mäkinen ja Tanhua arvioivat, että tarvetta olisi yli sadalle sijaiselle. Ulander kertoo, että alkukesästä Husissa vajautta kesän sijaisuuksissa oli 500 henkeä. Pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna tilannetta vaikeuttaa entisestään, että moni hoitoalan ammattilainen siirtyi Koronan mukanaan tuomiin muihin tehtäviin ja mukana on hänen mukaansa varmasti myös alan vaihtajia.

– Suinkaan kaikki eivät ole tulleet takaisin, Husin Ulander sanoo.

Valtakunnallisesti pulaa ei ole ainoastaan hoitohenkilökunnasta, vaan joillakin aloilla ei ole riittävästi lääkäreitä.

Työvoimapula on niin kova, että se näkyy väistämättä myös potilaille ruuhkina, kiireenä ja odotusaikojen venymisenä. Monessa sairaanhoitopiirissä jopa kokonaisia osastoja on jouduttu sulkemaan kesäksi. Lisäksi jo varattuja kiireettömiä aikoja, muun muassa leikkauksiin, on pitänyt siirtää.

– Tämä on päivittäistä priorisointia, Kysin Mäkinen sanoo.

Oysin Tanhua sanoo, että aiempiin kesiin verrattuna potilas-, vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja on vähemmän. Hän kuitenkin korostaa, että ilman hoitoa ei ole jäänyt kukaan.

– Kaikki potilaat olemme pystyneet hoitamaan.

Terveydenhuollossa toiminnan supistaminen on tavallista joka vuosi kesälomien aikana, mutta tänä kesänä sitä on ollut enemmän kuin aiemmin. Kysin Mäkinen sanoo, että aiempina vuosina siirretyt esimerkiksi leikkaustilanne on saatu hallintaan syksyllä. Hän ei usko, että se on tulevana syksynä mahdollista.

– Nimenomaan hoitajapulan takia ei ole nähtävissä, että pystyisimme ahkeroimaan. Tilanne on synkempi kuin aiempina vuosina.

Ruuhkat heijastuvat kaikkeen sairaanhoitopiirin toimintaan. Konkreettisesti se voi tarkoittaa, että potilaita joudutaan hoitamaan ylipaikoilla eli käytävällä tai potilashuoneessa ylimääräisillä paikoilla.

– Hoito ei ole tietenkään niin laadukasta, jos joutuu olemaan käytäväpaikalla, Vainikainen sanoo.

Ruuhkautuminen lisää myös riskejä potilaille, mutta yksikään tähän juttuun haastatelluista ei ole kuullut, että potilasturvallisuus olisi vaarantunut kesällä hoitajapulan takia. Mäkinen kertoo, että siirtämällä henkilökuntaa sairaalan sisällä tehtävästä toiseen pyritään turvaamaan kriittiset toiminnot.

– Kiireellinen hoito pystytään turvaamaan.

Hoitajista oli pulaa kuitenkin jo ennen kesää, eikä nopeaa helpotusta ole luvassa, arvioivat haastateltavat. Kuvassa on Husin Meilahden sairaala.

Tähän juttuun haastatellut sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden edustajat eivät ole järin optimistisia, että tilanne helpottaisi merkittävästi syksyllä. Kun kesälomakausi päättyy, hoitajapula saattaa helpottaa jonkin verran.

– Olen toiveikas, että tilanne vähän helpottaa. Se riippuu siitä, minkä verran henkilöstöä saadaan syksyllä, sanoo Husin Ulander.

Hoitajista oli pulaa kuitenkin jo ennen kesää, eikä nopeaa helpotusta ole luvassa.

– Puuttuvien sairaanhoitajien määrä on niin suuri. Sairaanhoitajia puuttuu nimenomaan normaalimiehityksestä, Vainikainen sanoo.

– Tilanne todennäköisesti jatkuu samanlaisena kuin se oli keväällä. Me tulemme kärsimään sairaanhoitajapulasta, Tanhua sanoo.