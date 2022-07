Tulviva vesi on pitänyt Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kiireisenä tiistai-iltana.

Myrskyinen sää on aiheuttanut tiistai-iltana lukuisia tulvivaan veteen liittyviä tehtäviä Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle Joensuun alueella.

Päivystävä palopäällikkö Ari-Pekka Luomala kertoo tällä hetkellä Joensuussa olevan käynnissä seitsemän veden pumppaustehtävää.

Raju ukkosmyrsky on aiheuttanut Pohjois-Karjalan alueella tiistaina pelastuslaitokselle kaikkiaan 34 tehtävää.

Suurin osa niistä on Joensuun alueelle sijoittuvia pumppaustehtäviä. Kiteellä, Tohmajärvellä ja Ilomantsissa on jouduttu raivaamaan myrskyn kaatamia puita. Lisäksi Tohmajärvellä on Luomalan mukaan ollut yksi rakennuspalo.

– Tehtäviä tulee koko ajan lisää ja ne siirtyvät varmasti enemmän Lieksan ja Nurmeksen alueelle ukkosrintaman siirtyessä sinne. Tehtävät lisääntyvät alueilla, joille vettä sataa runsaasti ukkosen myötä, Luomala kertoo.

Ukkonen ryskyi Imatralla illalla noin kello 20.30.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedotti puoli yhdentoista aikaan, että sen alueella on ollut useita kymmeniä ukkosrintaman aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä.

Hälytyksiä oli tehty muun muassa kaatuneista puista, tulvivasta vedestä sekä muutamista rakennuspaloista. Henkilövahingoilta on toistaiseksi vältytty, pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan.

Ukkosvaroituksia on annettu laajalti Suomen itäisiin maakuntiin Uuttamaata ja Päijät-Hämettä myöten Lappia lukuunottamatta.