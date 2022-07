Tamperelaisessa metsässä rapistuu roomalainen kylpylä

Yksi Suomen erikoisimmista hylätyistä paikoista löytyy Tampereelta. Raunioiden komein jäänne on ammoin kylpylään johtanut holvikaariportti.

Kirjautuneille

Juttusarjassa IS vierailee unohduksiin jääneillä paikoilla.

Suomi on täynnä unohdettuja ja hylättyjä paikkoja. Yksi historian kummajainen on Tampereen Epilän roomalainen kylpylä, josta jäljellä tänä päivänä on enää rauniot ja muistot.

Monet ovat nähneet rapistuvat rauniot metsän keskellä, mutta harva tuntee niiden tarinaa.