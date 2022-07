SH Vega odotteli Helsingin telakalla vuorokauden ulkomaisia toimittajia, matkabloggaajia ja yhteistyökumppaneita kyydissään.

Helsingissä rakennettu luksusristeilijä SH Vega suuntaa tiistaina alkuillasta avajaismatkalleen Kööpenhaminaan vuorokauden myöhässä. Laivan lähtö viivästyi rekisteröintihaasteiden takia, vahvistaa Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Simo Rastas.

– Telakka on luovuttanut laivan varustamolle 8. heinäkuuta eli viime perjantaina. He pääsivät rekisteröimään laivaa hieman liian myöhään. Kyse on myös aikaerosta, joka on Panamaan kahdeksan tuntia.

SH Vega sai nimen maanantaina 11. heinäkuuta ja sen oli tarkoitus lähteä neitsytmatkalleen Helsingistä samana päivänä kello 15.

– Kutsuvieraita oli noin sata henkeä. Nimeämisseremonia pidettiin aamupäivällä. Osa vieraista majoittui laivaan ja lähtee sen mukana Kööpenhaminaan, Rastas kertoo.

Laivan kyydissä on ulkomaisia toimittajia, matkabloggareita ja yhteistyökumppaneita.

SH Vegan kyydissä Kööpenhaminaan matkustavat ulkomaiset toimittajat ovat jakaneet Twitterissä tunnelmiaan luksusristeilijän lähdön myöhästymisestä.

– Toinen bonus yli yhdeksän tunnin myöhästymisestä... Keskiyön aurinko Helsingissä, otettu Swan Hellinicin uudelta laivalta SH Vegalta, brittiläinen risteilyalusten arvostelusivusto Cruise Critic UK kirjoittaa.

Matkailusivusto ShipMonkeyn mukaan Vega oli alun perin tarkoitus rekisteröidä Maltalle ja vuokrata risteilyvarustamo Swan Hellenicille, mutta aluksen ostava venäläinen leasingyhtiö GTLK Europe joutui pakotteiden kohteeksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Swan Hellenic päätyi ostamaan laivan suoraan Helsinki Shipyardilta, mutta joutui löytämään pikaisesti uuden lippumaan.

– Rekisteröintiprosessi, joka yleensä kestää kaksi viikkoa, oli tiivistettävä päiviin, Swan Hellenicin toimitusjohtaja Andrea Zito sanoi sivuston haastattelussa.

Helsingin telakan Simo Rastas vahvistaa, että rekisteröinti voidaan tehdä vasta sitten, kun laiva on luovutettu.

Rastas myöntää myös sivuston tiedon siitä, että Swan Hellenic haki rekisteröintiä myös Bahamalta, mutta Panamasta se tuli nopeammin, heti puolen yön jälkeen tiistain vastaisena yönä.

Niinpä Vega suuntaa Helsingistä kohti Tanskaa tiistaina klo 18 ja saapuu Kööpenhaminaan 24 tuntia suunniteltua myöhemmin. Kööpenhaminasta se suuntaa Tromssaan Norjaan neitsytristeilylle, joka alkaa 20. heinäkuuta.

Swan Hellenicillä on ollut haasteita viime aikoina. Risteilyalan veteraani Andrea Zito herätti brittiläisen Swan Hellenic-brändin uudestaan henkiin vuonna 2020 Venäjän suurimman jokiristeilyvarustamo Vodohod Ltd:n avulla.

Zito sanoo Seatrade Cruise Newsin haastattelussa, että yhtiö on katkaissut siteensä sanktioituihin venäläisomistajiin ja on järjestelemässä uutta, ”tuoretta” pääomaa. Ziton mukaan Vodohodista on Swan Hellenicissä mukana nyt vain EU:n kansalaisia.