Tiistaina ukkostaa, mutta myös lämpöä riittää.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä itärajalla voi tulla rankkasateita Venäjällä muodostuneiden ukkosten jäljiltä.

Tiistaipäivän aikana ukkosherkkä alue painottuu niin ikään maan itäosaan, kertoo Ilmatieteen laitos. Tästä huolimatta luvassa voi olla myös poutaista ja aurinkoista säätä.

– Vaikka tiistaina mahdollisuus ukkoselle on olemassa melko suuressa osassa maata, ei niitä kuitenkaan esiinny laajoilla alueilla, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen toteaa tiedotteessa.

Ukkosten ennustettavuus on hankalaa sääilmiöstä johtuen.

– Ilmakehässä on kerros, joka toimii kuin ravistetun kuohuviinipullon korkki: se estää ukkosten muodostumisen pitkin päivää, vaikka energiaa niillä on runsaasti käytettävissään. Se, missä ja milloin tuo tulppa mahdollisesti murtuu, on vaikeasti ennustettavissa, Jokinen selittää ilmiötä.

Voi olla, että ukkoskehitys käynnistyykin vasta maan itä- ja kaakkoisosissa tiistai-iltana. Siellä missä ukkostaa, ukkostaa lujaa. Tiistai-illan aikana ukkoskuurojen vyöhyke liikkuu hitaasti länteen ja pohjoiseen.

Tiistaina puolenyön aikaan vyöhykkeen pitäisi yltää Hanko–Tampere–Oulu–Kuusamo-linjalle, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ilmatieteen laitoksen julkaiseman kartan mukaan lähes koko Länsi-Suomi on merkattu ukkosten ja sateen vuoksi vaarallisen sään alueeksi.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas käytti blogissaan sen sijaan huomattavasti dramaattisempia sanamuotoja.

– Edessämme on vähintään kahden päivän mittainen ”show”, jonka aikana luonto pääsee näyttämään mahtinsa. Tähän ilmaiseen näytökseen pääsee mukaan valtaosa Suomesta. Esirippu aukeaa mahdollisesti jo tiistain vastaisena yönä, hän ennakoi maanantaina aamupäivällä julkaistussa kirjoituksessaan.

Mäntykannas varoittaa blogissaan myös rankkojen sateiden seurauksista.

– Vettä voi kertyä tunnissa yli 20 millimetriä, mikä voi saada kaupunkien kadut lainehtimaan.

Mahdollisista ukkosista ja sateista huolimatta varsinkin Itä-Suomessa on tiistaina lämmintä, jos aurinkoa sattuu kohdille.

– Korkeimmat lämpötilat hyvinkin voivat huitaista sinne 30 asteen tienoille aivan itäisemmässä osassa maata, Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen kertoo IS:lle.

Salmisen mukaan tiistain ja alkuviikon sää tarjoaakin jokaiselle vähän jotakin. Ukkoskuuroissa voi tulla paljon vettä ja tuulikin saattaa tuivertaa.

– Ukkoskuuroissa kannattaa varautua siihen, että on myrskyisen tuntuista säätä ainakin hetkittäin.