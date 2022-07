Wille Rydman kertoo jättäneensä tutkintapyynnön poliisille Helsingin Sanomien artikkelista

Kansanedustajan mukaan tutkintapyyntö koskee Helsingin Sanomien artikkelin kirjoittaneita toimittajia sekä tiettyjä HS:n haastattelemia henkilöitä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Wille Rydman on jättänyt tutkintapyynnön poliisille Helsingin Sanomien kesäkuussa julkaisemasta artikkelista. Rydman ilmoitti asiasta Twitterissä.

Rydman kertoi aiemmin Twitterissä, että tutkintapyyntö jätetään liitteiden vuoksi fyysisesti. Tutkintapyynnön toimitti poliisille Rydmanin asianajajan avustaja maanantaina aamupäivällä.

– Poliisille on toimitettu monenlaisia liitteitä. Tutkintapyyntö on pyritty pitämään tiiviinä eli toimitettuna on tässä vaiheessa vain olennaisin materiaali. Pyrkimyksenä on, että poliisi pystyy tekemään mahdollisimman tehokkaasti arvionsa siitä, miten pyynnön pohjalta jatketaan eteenpäin, Rydman sanoo IS:lle.

Rydmanin mukaan tutkintapyyntö koskee Helsingin Sanomien artikkelin kirjoittaneita toimittajia sekä tiettyjä HS:n haastattelemia henkilöitä. Rydman ei kuitenkaan halua yksilöidä haastateltavia, joita tutkintapyyntö koskee.

Tutkintapyynnön rikosnimikkeitä ovat Rydmanin mukaan kunnianloukkaus, törkeä kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen.

Helsingin Sanomat julkaisi kesäkuussa artikkelin, jonka mukaan useat naiset ovat kokeneet Rydmanin käytöksen ahdistavana. HS korosti jutussaan, ettei Rydmanin väitetä syyllistyneen rikoksiin, vaan kyse on siitä, mikä on hyväksyttävää käytöstä merkittävältä poliittiselta vallankäyttäjältä.

Krp teki vuonna 2020 esiselvityksen Rydmanin tapauksesta ja puhutti silloin useita naisia. Esiselvitys lopetettiin, sillä tutkintakynnys ei ylittynyt.

Rydman on kiistänyt jyrkästi väitteet epäasiallisesta käytöksestä.

HS:n artikkelin julkaisusta on hieman alle kuukausi aikaa. Kohun jälkeen Rydman on eronnut toistaiseksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja jättänyt valiokuntapaikkansa.

Rydman on eronnut myös Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmästä ja jättänyt luottamuspaikkansa.

Omaan uraansa politiikassa Rydman uskoo tästä huolimatta myös tulevaisuudessa.

– Sanotaan näin, että monen näköisestä kurjuudesta ovat monet politiikassa olleet selvinneet. Tiedot poliittisesta kuolemastani ovat kovin ennenaikaisia. Uskon, että totuus ja oikeus voittavat ja katson, että molemmat ovat puolellani, Rydman sanoi IS:lle maanantaina.