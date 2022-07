Jopa 30 astetta! Tällainen on alkavan viikon sää

Heinäkuun toinen viikko tuo lämmön takaisin, sateista huolimatta.

Helteitä kaipaileville on luvassa hyviä uutisia. Alkavan viikon sää on näillä näkymin nostamassa celsiusasteet jälleen 25:n paremmalle puolelle, mutta myös sateesta ja ukkosesta pitäville on hyviä uutisia.

Forecan päivystävän meteorologin Jenna Salmisen mukaan Venäjältä on virtaamassa lämmintä ilmaa tiistain tienoilla. Tätä ennen maanantaina sateet ja ukkoskuurot kiusaavat vielä aivan maan itäosista pohjoiseen asti ja lännessäkin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Lännessä tai lounaan suunnalla voidaan jo maanantaina päästä poutaisilla alueilla paikallisesti hellelukemiin. Tiistai on kuitenkin helteiden pääpäivä, kun sadealue liikkuu idästä kohti länttä, tuoden perässään lämmintä ilmaa Itä-Suomeen.

– Korkeimmat lämpötilat hyvinkin voivat huitaista sinne 30 asteen tienoille aivan itäisemmässä osassa maata, Salminen kertoo.

Myös etelässä voidaan päästä hellelukemiin tiistaina. Tiistaina Lapissa liikutaan poutaisilla alueilla niin ikään 25 lämpöasteen tuntumassa. Sadealueiden alla lämpötilat pyörivät 20 asteen tienoilla.

– Tiistaista voi hyvinkin tulla viikon lämpimin päivä.

Keskiviikkona sateet jälleen yleistyvät ja laskevat lämpötilaa.

– Siinä on ihan itäpuolella vielä tuo lämmin ilma ja siellä saatetaan kyllä päästä sateiden lomassa hellelukemiin. Loppuviikolla siinä on jo viilenemisen merkkejä aika nopeastikin ilmassa, Salminen sanoo.

Ruisrockissa Turussa loiskuteltiin lätäköissä viikonloppuna.

Kuvaushetki aurinkoisella Senaatintorilla Helsingissä perjantaina.

Alkuviikon sateet saattavat olla paikallisesti melko koviakin. Lyhyessä ajassa taivaalta voi ryöpsähtää useita kymmeniä millimetrejä vettä. Myös ukkospuuskien mahdollisuus kasvaa voimakkailla sadealueilla. Rakeitakin voi tulla.

– Ukkoskuuroissa kannattaa varautua siihen, että on myrskyisen tuntuista säätä ainakin hetkittäin.

Luvassa on siis mielenkiintoinen sääviikko.

– Vähän jokaiselle jonkinnäköistä säätä. Ajoittain siellä on sitä aurinkoista ja melko lämpöistäkin säätä, mutta toisinaan sitten enemmän ukkosintoilijoiden säätä.