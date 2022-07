Suomeen ja Ruotsiin lähetetään yhteensä kuusi hävittäjää harjoituksia varten.

Britannia on lennättänyt kuusi hävittäjää Suomeen ja Ruotsiin, jossa hävittäjät osallistuvat maiden välisiin yhteisharjoituksiin, uutisoi BBC.

Britannian puolustusministerin Ben Wallacen mukaan hävittäjät osallistuvat harjoituksiin Suomen ja Ruotsin pyynnöstä.

Kaksi kuudesta hävittäjästä on F-35-mallia. F-35 on tulevaisuudessa myös Suomen pääkäytössä oleva hävittäjä. Niillä on tarkoitus korvata nykyiset F-18 Hornet -hävittäjät.

F-35 on Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kallein ja edistynein hävittäjä. Hävittäjillä voi lentää ääntä nopeampaa ja niillä voi muun muassa laskeutua sivuttain. Lisäksi niistä löytyy tutkia välttävää teknologiaa.

Kahden F-35-koneen lisäksi Britannia osallistuu harjoituksiin neljällä RAF Typhoon -mallin hävittäjällä.

Britannian puolustusministeriön mukaan harjoitusten tavoitteena on vahvistaa kolmen maan yhteistyökykyä. Lisäksi harjoitukset ovat ministeriön mukaan käytännön esimerkki Britannian Suomelle ja Ruotsille Nato-jäsenyysprosessin ajaksi antamista turvatakuista.

Wallace sanoi Suomen ja Ruotsin olevan tärkeitä puolustuskumppaneita ja maiden liittyminen Natoon tulisi vahvistamaan sotilasliittoa ”kohdatessamme uudistuneen uhan Euroopassa”.

– Nämä komennukset korostavat päättäväisyyttämme lujittaa tätä kumppanuutta ja varmistaa, että joukkomme voivat toimia saumattomasti yhdessä, Wallace totesi.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist oli samoilla linjoilla.

– Tämä on erittäin tärkeää nykyisessä haastavassa turvallisuusympäristössä.