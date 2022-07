Kadonnut on 18-vuotias.

Mies on noin 180 senttimetriä pitkä ja hyvin hoikka.

Poliisi etsii Linnanmäeltä lauantaina (9.7.) kello 19:n ja 20:n välillä kadonnutta 18-vuotiasta miestä.

Helsingin poliisilaitos tiedottaa asiasta Twitter-tilillään.

Poliisin mukaan mies on noin 180 senttimetriä pitkä ja hyvin hoikka. Hän on pukeutunut mustiin farkkuihin, punavalkoiseen t-paitaan ja harmaisiin kenkiin. Lisäksi hänellä on mahdollisesti hattu päässään.

Tuoreet näköhavainnot kadonneesta voi ilmoittaa hätänumeroon 112. Muut havainnot ja tiedot voi välittää Helsingin poliisin vihjepuhelimeen numeroon 050-5627405 soittamalla tai WhatsApp-viestillä. Tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.