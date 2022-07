Ongelmat taksien kanssa painottuvat pääkaupunkiseudulle. Taksiliiton puheenjohtaja neuvoo käyttämään valinnanvapauttaan ja valitsemaan hyväksi havaitsemansa kuljettajan tai yhtiön.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään Helsingin taksiliikenteen hinnoista ja kuskien käytöksestä.

Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson kertoo, että liiton tietoon tulee tasaisesti tapauksia, joissa on ollut epäasiallista käytöstä. Hän muistuttaa, että kuluttajalla on yksiselitteinen oikeus valita taksi, jota hän haluaa käyttää. Anderssonin mukaan ongelmia epäasiallisen käytöksen kanssa on lähinnä vain pääkaupunkiseudulla ja parissa suurimmassa kaupungissa.

– Epäasiallinen käytös ei sovi meidän kuvioomme ollenkaan.

Andersson näkee, että taksilupien saamisen ehtoihin pitäisi saada tiukennuksia.

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen vaatii taksiliikenneluvan. Pelkällä taksinkuljettajan ammattiajoluvalla ei saa toimia taksiyrittäjänä.

– Viimeiset kolme vuotta on osoittanut, että molempiin tarvitaan tiukennuksia. Korjaustoimet ovat riittämättömiä ja niitä pitää jatkaa.

Andersson pitää käsittämättömänä, että joku voi läpäistä esimerkiksi kuljettajakokeen ilman, että osaa kommunikoida kummallakaan kotimaisella kielellä.

– Pitäisihän palveluammatissa osata kommunikoida ihmisten kanssa.

Toimittajan kokema treffeille pyytely tai laukkujen repiminen on Anderssonin mukaan yksiselitteisesti väärin.

Saman taksimatkan hinta voi vaihdella Helsingissä paljonkin.

Saman matkan hinta voi vaihdella jopa 60 euroa. Hintaerot liittyvät lakimuutokseen, jossa vastuuta siirrettiin kuluttajille.

– Lakimuutoksessa haluttiin, että hinnat eriytyvät ja syntyy kilpailua. Jokainen yrittäjä päättää nyt itse hinnan, millä ajaa, eikä meillä ole siihen sanomista. Kuluttajahinnat pitää ilmoittaa auton ulkopuolella, Andersson avaa.

Jotta kyyti olisi mahdollisimman turvallinen ja kohtuuhintainen, Andersson neuvoo käyttämään hyväksi tuntemaansa kuljettajaa tai luotettavaksi tunnettua yhtiötä, jonka enimmäishinnat on rajoitettu.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Taksi Helsinki tai Lähitaksi ovat perinteisiä toimijoita, joilla ei ole omia autoja, vaan heiltä välitetään palveluja yksittäisille yrittäjille. Heillä on esimerkiksi rajoitettuna enimmäishinnat, oma reklamaatiokanava sekä mahdollisuus puuttua heidän välityksessään olevien kuljettajien toimintaan.

Aiemmin vastaavan kaltainen taksiuudistus on tehty Ruotsissa. Anderssonin mukaan taksien ongelmat seuraavat Suomessa nyt samaa kaavaa kuin siellä.

Jos matkan hinta sovitaan etukäteen, eikä asiakas itse muuta reittiä, pitää hinnan pysyä voimassa.

– Se on sopimus kuljettajan ja asiakkaan kesken.

Andersson muistuttaa, että Suomi on valtava maa, jossa ongelmia epäasiallisen käytöksen ja hintojen kanssa on vain pienessä osassa maata ja pienen ryhmän kohdalla.

– Meillä on alueita, joissa näistä ongelmista on kuultu vain lehtien palstoilla. On harmillista, jos mummo Tohmajärveltä ei uskalla astua taksiin, kun Asema-aukion ongelmista on uutisoitu, vaikka paikalliset taksiyrittäjät hoitavat hommat yhtä hyvin ja asiallisesti kuin ennenkin.

– Kun valitsee järkevästi ja käyttää yksiselitteistä oikeuttaan valita, välttyy monesti näiltä ikäviltä ongelmilta.