Kotimaa

Näin sikaa käristetään aitoon villin lännen malliin – suora lähetys Mustan Korpin Saluunan sika­juhlista noin kello 15.45 alkaen

Laukaan Tarvaalan kylässä sijaitsee Mustan Korpin Saluuna, ravintola ja elämyskeidas joka on rakennettu villin lännen tyyliin. Vuodesta 1996 asti paikalla sijainnut ravintola on kerännyt paljon huomiota sekä elämystä hakevia vierailijoita. Lauantai-iltana saluunassa järjestetään perinteiset sikajuhlat, ja ISTV on saanut kutsun osallistua mukaan juhliin.

