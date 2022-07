Häiriköivä ex-vaimo tunkeutui kotiin ja riisuutui

Entisen miehensä kodin luona nakuillut nainen määrättiin lähestymiskieltoon.

Entisen aviomiehensä kodin liepeillä alastomana viuhahdellut kotkalaisnainen on määrätty miehen uuden perheen suojaksi laajennettuun lähestymiskieltoon Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Ex-vaimo ei saa enää tulla miehen kodin lähelle.

Kotkassa asuva mies jätti uuden kumppaninsa kanssa käräjäoikeudelle hakemuksen nelikymppisen naisen tuomitsemisesta lähestymiskieltoon.

Hakijoiden mukaan ex-vaimo yrittää jatkuvasti tunkeutua miehen kotiin.

– Hän muun muassa vaeltelee ilman vaatteitakin asunnon lähettyvillä, pariskunta ilmoitti.

Ex-miehen kodin luona tapahtuneen sulojensa esittelyn lisäksi nainen on pariskunnan mukaan ilmestynyt alakouluikäisen lapsen koululle tavalla, joka on koettu häiritseväksi. Nainen on lapsen äiti. Lapsi asuu isänsä kotona.

Pari on joutunut kärsimään myös eksän harjoittamasta puhelinterrorista.

– Kysymys on siten jatkuvasta häirinnästä, johon liittyy myös fyysisen väkivallan uhka, pariskunta kuvaili.

Kun lähestymiskieltoasiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa, mies kertoi ex-vaimonsa tuoreimmasta tempauksesta kesäkuulta. Miehen mukaan nainen tunkeutui heidän kotiinsa uuden kumppanin ja lapsen ollessa poissa.

Mies selvitti, kuinka ex-vaimo riisui vaatteensa ja yritti mennä miehen uuden kumppanin sänkyyn ottaakseen itsestään valokuvan ja lähettääkseen sen kymmenen vuotta vanhemmalle seuraajalleen.

Nainen ei saapunut oikeuden istuntoon.

Koska vastinetta ei esitetty, käräjäoikeudella ei ole ilmoituksensa mukaan syytä epäillä hakemuksen uskottavuutta.

– Hakemuksessa kuvattu menettely antaa perustellusti aiheen olettaa, että hän tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti häiritsemään tätä, oikeus perustelee.

Käräjäoikeus on määrännyt pariskunnan ja lapsen suojaksi naisen laajennettuun lähestymiskieltoon vuoden ajaksi.

Noin kymmenen kilometrin päässä asuva nainen ei saa oleskella perheen kodin läheisyydessä, eikä ottaa yhteyttä perheeseen.

Naiselta on kielletty myös tyttärensä koulun luona oleskelu lokakuun alkupuolelle saakka.

Lähestymiskielto ei estä tarpeellisia ja perusteltuja yhteydenottoja esimerkiksi lasta koskevissa asioissa.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.