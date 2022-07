Savonlinnan oopperajuhlien yleisön ei tarvitse vältellä aplodeja ja bravo-huutoja.

Savonlinnan oopperajuhlat on kesken juhlakauden ottanut käyttöön yleisön maskisuosituksen. Suositus tuli voimaan torstaista alkaen. Juhlille saapuvaa yleisöä ohjeistetaan maskien käyttöön sähköpostitse lähetettävällä tervetulokirjeellä ja juhlien nettisivuilla.

Markkinointipäällikkö Sonja Eiramon mukaan juhlilla ei kanneta erityistä huolta koronasta, mutta suosituksella halutaan varmistaa, että juhlat voidaan viedä häiriöttä loppuun saakka. Muutamia solistien sairastumisia oopperajuhlilla on ollut, mutta ne ovat olleet tavallisia vilustumisia.

– Meillä on iso organisaatio. Juhlakauden aikana yli 1 000 henkeä. Juhlille tulee esiintyjiä ja yleisöä myös eri puolilta maailmaa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa sairastua. Pahin mahdollinen tilanne olisi, että joutuisimme peruuttamaan esityksiä. Ei korona mihinkään kadonnut ole. Siksi on hyvä pitää huolta turvallisuudesta, Eiramo perustelee yleisölle annettua maskisuositusta.

Oopperajuhlien henkilökunta testaa itsensä joka aamu töihin lähtiessään. Henkilökunta on myös käyttänyt ja käyttää kasvomaskeja kaiken aikaa. Heille se ei ole suositus, vaan heidän edellytetään käyttävän maskeja työssä ollessaan.

Oopperan solistit ja kuoro sekä orkesteri eivät sentään esiinny maskit kasvoillaan. Maskipakko on vain muulla henkilökunnalla, järjestysmiehillä, oppailla ja ravintolahenkilökunnalla.

Henkilökunnan työskentely maskeissa herätti yleisön keskuudessa niin paljon kyselyjä, että juhlat päätti antaa maskisuosituksen myös juhlille tuleville vieraille.

– Suositus ei ole pakko. Jokainen päättää itse, käyttääkö maskia vai ei. Suurin osa yleisöstä on tähän asti ollut esityksissä ilman maskeja, mutta koko ajan on ollut myös heitä, jotka ovat maskeja käyttäneet. Kyllä sen käyttöön on jo niin totuttu.

Yleisön ohjeistukseen kuuluu myös, ettei esityksiin tulla sairaana. Houkutus tulla oopperaan oireisena voi olla suuri, sillä ostettuja lippuja ei vaihdeta, eikä juhlilla ole velvollisuutta palauttaa lippujen hintaa sairastumisen takia.

– Tämä on normaali käytäntö. Käyttämättä jääneestä lipusta voi saada korvauksen vakuutuksesta, mikäli sellainen sattuu olemaan.

Oopperajuhlilla muistutaan yleisöä myös käsidesien käytöstä. Niitä varten on desilaitteita sisääntuloreiteillä ja oopperan lämpiössä. Oopperan henkilökunta pitää maskeja töissä ollessaan, niin kuin markkinointipäällikkö Sonja Eiramo (vas.) ja tuotantosihteeri Faith Flynn markkeeraavat. Nyt samaa suositellaan yleisölle.

Oopperajuhlat on varautunut nyt maskien lisääntyvään kysyntään. Niitä on myytävänä ennen esityksiä Olavinlinnassa. Ainakin vielä ne ovat maksullisia.

Ensimmäisen koronarajoituksista vapaan kesän festarijärjestäjistä vain harvat ovat suosittaneet yleisölle kasvomaskien käyttöä.

Oopperajuhlien varovaisuutta ja vastuullisuutta Eiramo korostaa juhlien erityisluonteella muihin kesäfestivaaleihin verrattuna.

– Meillä juhlakausi kestää kuukauden ja sitä valmistellaan toinen kuukausi. Työpaikkana Olavinlinna on ahdas ja yleisö on katsomossa vieri vieressä koko esitysten ajan. Välimatkoja toisiin ihmisiin linnassa on vaikea pitää. Välimatkasuositus onkin ohjeistuksesta poistettu, koska sitä ei kuitenkaan voi oikein noudattaa.

Koronarajoitusten takia oopperajuhlat jouduttiin peruuttamaan sekä viime että toissa kesänä. Kahden taukovuoden jälkeen tämän kesän juhlat ovat Eiramon mukaan sujuneet hyvin. Juhlakauden alettua viikko sitten lippujen myynti käynnistyi hyvin.

– Lippujen myynnissä korona ei näy meillä mitenkään. Kesä on alkukauden perusteella aivan kuin mikä tahansa normaalikesä ennen koronaa. Vaikka tapahtumatarjontaa onkin nyt runsaasti, meitä auttaa se, että oopperajuhlat tunnettu ja arvotettu festivaali, eikä oopperatarjontaa kuitenkaan kovin paljon ole.

Kahden paastokesän jälkeen oopperayleisö on nauttinut Olavinlinnan esityksistä. Etenkin ensi-illoissa yleisö on kiittänyt taiteilijoita raikuvilla aplodeilla, tömistyksillä ja bravo-huudoillaan. Niitä sentään oopperan koronaohjeistuksella ei sentään ole kehotettu välttämään.

Oopperajuhlien maskisuosituksesta kertoi aikaisemmin Itä-Savo.