Erän omavalvontanäytteestä löytyi salmonellaa.

Foodin on tehnyt takaisinvedon tuotteesta Viherjauhe, Luomu, 200g. Takaisinveto koskee erää L310322, jonka omavalvontanäytteestä on löytynyt salmonellaa. Tuotteen parasta ennen -päiväys on 31.7.2023.

Erä on ollut myynnissä huhtikuun alusta alkaen terveystuote- ja vähittäiskaupoissa. Erän kaikki jäljellä olevat tuotteet on pyydetty poistamaan kaikista myyntipisteistä.

Foodin kertoo tiedotteessaan, että yhdenkään kuluttajan ei tiedetä sairastuneen. Toisen tuote-erän viherjauhetta on turvallista käyttää.

Kyseisen erän tuotteen voi palauttaa siihen ostopaikkaan, josta tuote on ostettu. Tuotteesta saa hyvityksen tai sen voi vaihtaa toisen erän tuotteeseen. Foodin pyytää verkkokaupasta tuotteen ostaneita lähettämään kuva eränumerosta Foodinin kuluttajapalveluun sähköpostiosoitteeseen info@foodin.fi.