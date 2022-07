Ylilääkäri ja Hus-johtaja tyrmistyivät THL:n Salmisen rokotepuheista: ”Kaiken kaikkiaan järkyttävä kommentti”

Mika Salmisen tuore kommentti voi vaikuttaa THL:n uskottavuuteen, uskoo Markku Broas.

LAPIN sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ovat hämmästyneitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen tuoreista kommenteista.

Salminen kommentoi torstaina STT:n haastattelussa, että väitteet koronarokotuksien suojaustehon hiipumisesta olisivat disinformaatiota.

– Ei pidä paikkaansa, että rokotukset olisivat hiipuneet eikä niistä olisi enää suojaa vakavaa tautia vastaan. Sellaisen väitteen levittäminen kuulostaa disinformaatiolta tai vähintään huomattavalta liioittelulta, Salminen sanoo haastattelussa.

Broas on kommenteista hämillään.

– Olen erittäin huolestunut. Kaiken kaikkiaan on huolestuttavaa, että tämäntyyppinen kommentti annetaan, kun THL on juuri tullut niihin samoihin tuloksiin, joihin kansainvälinen tiedeyhteisö on jo keväällä päässyt. Meillä on hyvin vankka tutkimusnäyttö siitä, että kolmannen rokotteen suojausteho heikkenee yli 60-vuotiaissa kolmen ja neljän kuukauden kohdalla kuin myös sairastetun taudin antama suoja, Broas kommentoi.

THL kertoi keskiviikkona, että neljänsiä rokotteita tullaan syksyllä antamaan kaikille yli 60-vuotiaille ja 12–59-vuotiaille koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville. Suositus perustuu lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon.

– Onko siis niin, että nämä kansainväliset tutkimukset ovat hänen mielestään disinformaatiota? Ovatko THL:n omat linjaukset disinformaatiota? Broas kysyy.

Broasin mukaan Salmisen kommentti syö pohjaa THL:n omalta uskottavuudelta.

– On hyvin vaikeaa ymmärtää, miksi tällainen kommentti annetaan. Se aiheuttaa luottamuspulaa THL:n omaa toimintaa kohtaan, mikä on erittäin vakava asia koko yhteiskunnan kannalta.

Husin Lehtonen niin ikään mieltää Salmisen kommentin kummalliseksi.

– Maailmalla yleisesti todetaan, että rokotesuojaa on hyvä yli 60-vuotiaissa ja riskiryhmissä vahvistaa. Yhdysvalloissa ja läntisessä Euroopassa mielipide on, että vanhemmat ihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat tarvitsevat neljännen rokotteen. THL itse suosittaa neljänsiä rokotuksia 1. syyskuuta alkaen näille ryhmille. Tässä valossa Salmisen kommentti on hiukan ristiriitainen, Lehtonen sanoo.

Lehtonen ja Broas huomauttavat, että kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet neljänsien rokotteiden nostavan suojaustehoa ja vähentävän koronavirustaudista aiheutuvien kuolemien määrää verrattuna kolmeen rokoteannokseen yli 60-vuotiaissa.

– Neljäs rokote yli 60-vuotiailla vähentää kuolemanriskiä noin 80 prosenttia kolmeen rokotukseen verrattuna. Siitä voi jokainen laskea, kuinka paljon meillä tulee olemaan kuolemia huhti–elokuun aikana, ennen kuin rokotukset tässä ryhmässä saadaan käyntiin, Lehtonen kommentoi.

Lehtonen itse arvioi, että tähän mennessä turhia kuolemia on tullut yli tuhat.

– Itse olen sitä mieltä, että olisi voinut rokottaa vähän aikaisemminkin. Realiteetti on se, että koronakuolemia on ollut varsin paljon keväästä lähtien.

Broas on Lehtosen kanssa samoilla linjoilla.

– Suomessa on kevään aikana ollut huomattava ylikuolleisuus johtuen siitä, että neljännet rokotukset viivästyivät. Naapurimaa Ruotsi on tehnyt näitä päätöksiä paljon aiemmin, perustuvatko heidän päätöksensä sitten myös disinformaatiolle?

Vastaavanlaista tutkimustietoa ei vielä ole alle 60-vuotiaiden osalta.

Broas ottaa vielä esille terveydenhuollon kantokyvyn.

– Pitäisi miettiä sitäkin, olisiko terveydenhuollon ammattilaisten rokotusohjelmaa hyvä jatkaa, mitä teimme aiemmin. Nyt henkilöstön kolmansien rokotusten suojausteho on hiipumassa ja sairastumisia nähdään jo. Tähän THL ei ottanut kantaa aiemmassa ulostulossaan.

– Itse olen sillä kannalla, että rokotukset pitäisi uusia, sillä jo nyt on suuria ongelmia terveydenhuollon kantokyvyssä. Uudet henkilöstön sairastumiset johtavat siihen, ettei meillä vain ole tarpeeksi ihmisiä, jotka hoitaisivat potilaita.

Myös Lehtosen mukaan tilanne on huolestuttava.

– Se on aika haastavaa. Henkilöstötilanne on heikompi kuin aiempina vuosina. Kyllähän tälle pitäisi jotain tehdä, ja yksi keino sille on sairastumistapausten vähentäminen. Toisaalta rokotteet eivät estä lieviä tartuntoja, joten taudin saaneet eivät kuitenkaan voi töihin mennä.

Lehtonen korostaa, että laajalla rokotesuojalla vaikeasta tilanteesta voidaan selvitä.

– Toivoisin, että ihmiset muistaisivat rokottautua, koska sillä turvataan koko yhteiskunnan toimintakyky tulevana talvena.

Broas vetoaa, että kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on maksimoida ihmisten terveys ja parantaa elämänlaatua tutkitun tiedon perusteella. Hän painottaa, että kaikenikäisten ihmisten elämä on arvokas.

– Meidän täytyy ilman muuta noudattaa tutkittua tietoa.

Broas kuvailee Salmisen kommentista syntynyttä tilannetta erikoiseksi. Pahimmillaan tällainen kommentti voi hänen näkemyksensä mukaan hiljentää käytävää keskustelua.

– Kaiken kaikkiaan järkyttävä kommentti.

