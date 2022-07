THL:n mukaan omikronin alavariantit BA.4 ja BA.5 alkavat olla jo koronan valtamuotona.

Koronavirusepidemia todennäköisesti kiihtyy jälleen syksyllä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen.

Syynä ovat omikronin entistä tartuttavammat alavariantit BA.4 ja BA.5, jotka ovat syrjäyttäneet edelliset virusmuodot ja alkavat olla koronan valtamuotona Suomessa.

– On täysin mahdollista, että talvella tulee taas vähän isompi korona-aalto. Toisaalta jos moni saa tartunnan ennen talvea, voi olla, että talven aalto jääkin pienemmäksi, Salminen kertoo STT:lle.

Euroopassa tapausmäärissä on jo ollut nousua, todennäköisesti juuri omikronin entistä tartuttavampien alavarianttien BA.4 ja BA.5 leviämien seurauksena. Näin on myös Suomessa tällä hetkellä käymässä, kertoo Salminen.

Tartuntojen selkeää nousua havaittiin ensimmäiseksi Portugalissa, mutta aalto ei näytä toistuvan kaikissa Euroopan maissa samankaltaisena. Osassa maita tartuntojen nousu näyttää jäävän vähäiseksi.

– Aallot ovat olleet aika maltillisia. Vasta aallon jälkeen voidaan kertoa, kuinka iso se oli, Salminen kertoo.

THL:n mukaan Suomessa ei toistaiseksi ole vielä havaittavissa tartuntamäärien kasvua.

Omikronin uudet kannat BA.4 ja BA.5 ovat jonkin verran aiempaa tarttuvampia, mutta ne eivät näytä aiheuttavan aiempaa vakavampaa tautia.

Tartuntamäärien kasvu Euroopassa on kuitenkin näkynyt sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrän ja paikoin myös kuolematapausten maltillisena kasvuna.

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä saattaa hieman kasvaa Suomessakin omikronin alavarianttien kasvattaessa tartuntamääriä. Salmisen mukaan sairaalahoidon kantokyky on tällä hetkellä kuitenkin hyvä eikä tehohoidon tarve ole nousussa.

– Ainakaan vielä tilanne ei näytä erityisen hälyttävältä.

Salminen muistuttaa, että ihmisillä, jotka ovat ottaneet THL:n suosittelemat koronarokotukset, on yhä erittäin hyvä suoja vakavaa koronatautia vastaan. Rokotusten antama suoja myös omikronin alavariantteja vastaan on hyvä.

– Ei pidä paikkaansa, että rokotukset olisivat hiipuneet eikä niistä olisi enää suojaa vakavaa tautia vastaan. Sellaisen väitteen levittäminen kuulostaa disinformaatiolta tai vähintään huomattavalta liioittelulta, Salminen sanoo.

Loppukesästä THL on kuitenkin laajentamassa neljättä koronavirusrokotetta koskevaa suositustaan. THL:n ennakkoarvion mukaan neljättä tehosterokotetta suositeltaisiin 15. elokuuta alkaen annettavan kaikille 65 vuotta täyttäneille. Syyskuun alusta alkaen neljännen rokotteen suositus laajenisi 60 vuotta täyttäneisiin ja lisäksi 12–59-vuotiaisiin, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

THL on saanut poliitikoilta jonkin verran kritiikkiä neljänsien rokoteannosten "panttaamisesta". Salmisen mukaan rokotuksia ei kuitenkaan ole kannattanut käynnistää liian aikaisin.

– Jos talvella on vaikein epidemiatilanne, rokotukset täytyy saada ajoitettua niin, että saavutettu hyöty on mahdollisimman suuri. Lisäannosten tuoma suoja tartuntoja vastaan on lyhytaikainen, Salminen sanoo.