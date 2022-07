Jopa 3 000 Helsingin kaupungin työntekijää on jäänyt ainakin osittain ilman palkkojaan – ”Olemme todella pahoillamme”

Tehy-lehden mukaan ammattiliitto on tehnyt palkanmaksuongelmista rikosilmoituksen.

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat koskettavat edelleen jopa tuhansia ihmisiä. Palkkoja on maksamatta ainakin osittain jopa 3 000 työntekijälle, kertoo kansliapäällikkö Sami Sarvilinna STT:lle.

Ongelmat ovat jatkuneet jo kuukausia, ja ne johtuvat Sarvilinnan mukaan pääosin palkkajärjestelmän muutoksesta. Muutos on työllistänyt odotettua enemmän, kun muun muassa tietoja on siirretty järjestelmästä toiseen ja järjestelmän käyttöä on opeteltu. Siksi palkkoja on jäänyt viime kuukausien aikana joko osittain tai kokonaan maksamatta ja palkanmaksu on viivästynyt.

Sarvilinna myöntää, että tilanne on työntekijöille kohtuuton.

– Se on kaupungin kannalta epäonnistuminen. Olen itse ja me olemme koko kaupunki ja kaupungin johto todella pahoillamme näistä virheistä, mitä on tässä aiheutunut. Ja siitä, että se on yksittäisille ihmisille johtanut kohtuuttomiin lopputuloksiin. Tämä ei ole mennyt hyvin eikä ole mitenkään hyväksyttävä asia, sanoo Sarvilinna.

Sarvilinnan mukaan kaupunki tekee koko ajan töitä, jotta tilanne saataisiin korjattua mahdollisimman nopeasti. Hän ei kuitenkaan halua arvioida, milloin palkanmaksu alkaa toimia normaalisti.

Sarvilinna vakuuttaa, että jokaisen palkatta jääneen tilanne pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti. On myös mahdollista, että asiaa tullaan hyvittämään myöhemmin työntekijöille jollakin tavoin.

– Uskoisin, että keskustelua myös tällaisesta muuntyyppisestä hyvittämisestä kaupungissa varmasti käydään, Sarvilinna sanoo.

Tehy-lehden mukaan ammattiliitto Tehy on tehnyt maksamattomista palkoista rikosilmoituksen. Liitto on pyytänyt poliisia selvittämään, kenen viranhaltijan vastuulla olevista laiminlyönneistä palkanmaksun virheellisyydet johtuvat. Tehyn mukaan useilta sadoilta työntekijöiltä on jäänyt koko palkka saamatta usealta palkanmaksukaudelta.