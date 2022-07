Lämpötilojen lasku on hillinnyt sinilevien kasvua järvissä.

Sinilevätilanne järvivesissä on pysynyt tasaisena, ja osassa järvistä levät ovat voineet jopa vähentyä, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke) sinileväkatsauksessaan.

Viime päivien viileämpi ja tuulinen sää on hillinnyt sinilevien kasvua, vähentänyt kukintoja ja sekoittanut sinilevälauttoja veteen. Kukintoja esiintyy ajankohtaan nähden tavallista vähemmän suurimmassa osassa maata. Poikkeuksena on muutama runsasravinteinen järvi, joihin tyypillisesti kertyy kesäisin sinilevää, kuten Enäjärvi Vihdissä ja Rokuanjärvi Vaalassa.

Alueiden ely-keskusten sinileväseurantojen mukaan Pirkanmaalla Kangasalan Kirkkojärvellä sinilevää on havaittu edellisviikon tapaan runsaasti, mutta muilla maakunnan havaintopaikoilla sitä ei ole ollut. Etelä-Savossa levätilanne on rauhallinen, vaikka esiintymishavainnot ovat kasvussa. Virallisilta seurantapaikoilta sinilevää löytyi Pieksämäen Pyhityltä. Kaakkois-Suomen rannikolla sinilevämäärät ovat hieman runsastuneet, ja järvialueilla levää on pääosin vähäisinä määrinä pintavesikerroksiin sekoittuneena. Etelä-Pohjanmaalla sinilevätilanne on rauhallinen, mutta havaintoja on tehty paikoittain.

Tällä hetkellä järvien pintalämpötila on maan etelä- ja keskiosissa pääosin 20–24 astetta, maan pohjoisosassa 16–19 astetta ja käsivarren Lapissa alle 16 astetta.

Rannikoilla ja avomerellä hiljattain päättynyt hellejakso loi suotuisat olosuhteet sinilevän kehittymiselle. Saaristomeren ja Suomenlahden rannikoilla sinilevähavaintoja on tehty enemmän kuin viime viikolla. Myös Selkämeren ja Perämeren rannikoilla sinilevää on paikoin havaittu. Levää on havaittu sekä pieniä että runsaampiakin määriä.

Vesissä voi edelleen paikoin esiintyä siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä. Kaikkiin veden värjäytymiin tulee Syken mukaan suhtautua varovaisuudella, koska sinilevän voi erottaa siitepölystä varmasti vain mikroskooppitutkimuksella.

Sinilevä voi aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan varsinkin lasten ja lemmikkien tulee pysyä poissa vedestä, jossa on sinilevää.