Ihminen, luomakunnan kruunu, on kädellinen olento, joka toisella kädellään raapii päätään ja toisella kädellään etsii internetistä tietoa, miten päätä raavitaan.

Kädellisen elämä on täynnä haasteita.

Niistä tuskallisimpia ovat toisiaan seuraavat vuodenajat, joiden ominaisuudet yllättävät neljä kertaa vuodessa kädellisen. Ilta-Sanomat on koonnut yhteen eri asiantuntijoiden lausunnot siitä, mitä kesällä on odotettavissa, ja miten kaikesta siitä selviää hengissä.

On todennäköistä, että kädellisellä on vatsasyöpä. Siksi kesä kannattaa käyttää ulosteen ja omien ruumiintoimintojen tarkkailuun.

Periaatteessa ei kannata tehdä mitään muuta, koska elämä voi koska tahansa loppua. Yksi ylimääräinen olut voi poksauttaa maksan, ukkoset kaatavat puun, jonka alla kädellinen haaveilee helleseksikesästä, ampiaisen pistoon voi kuolla ja uimavesi muuttua sinilevästä myrkylliseksi muutaman tunnin sisällä.

Turvallisinta kesällä on istua keskellä lattiaa desinfioitua munakoisoa vuorotellen järsien ja hyväillen.

” Pyörätiellä leijuva höyhen rajoittaa pyöräilijöiden perusoikeuksia.

Jos on pakko mennä ulos, on silti hyvä pysyä sisällä, ettei saa ihosyöpää. Sisälläkin on tarpeellista pitää huolta nestepainosta. Se onnistuu parhaiten juomalla nesteitä. Nesteitä ovat mm. vesi erilaisissa mineraalipitoisuuksissaan, lisätietoa vedestä ja sen juomisesta löytyy internetistä.

Sää on kaasukehän tila, joka ei välitä kädellisen toiveista.

Sää on useimmiten joko liikaa tai liian vähän suhteessa siihen, mitä kädellinen haluaa. Säähän voi kuitenkin vaikuttaa sillä, ettei ole köyhä, koska rahalla voi ostaa ilmalämpöpumppuja, isompia asuntoja, parempia mökkejä, matkoja sopivampaan säähän.

Matkustaminen herättää sään lisäksi kädellisessä monia tunteita, ja polttoaineiden hinnannousu onkin saanut kädellisen keskustelemaan. Yleisen mielipiteen mukaan polttoaineiden hinnasta valittaminen on ns. ensimmäisen maailman ongelma, kun taas pyörätiellä leijuva höyhen rajoittaa pyöräilijöiden perusoikeuksia.

Perusoikeus on sana, joka Suomen kesässä kaikuessaan tarkoittaa oikeuksia olla koko ajan niin kuin haluaa.

Kesällä kädelliset kohtaavat toisiaan normaalia enemmän, mikä johtaa usein kädellisen tunteeseen, että tämän perusoikeudet ovat vaarassa.

Perusoikeuksia rajoittavat uimarantojen lapset, jäätelöauton ääni ja väärässä paikassa näkyvä liian suuri kaistale miehen tai naisen yläruumista.

Kaikkea näitä kädellinen pakenee internetiin tilittämään perusoikeuksiensa loukkauksista ja tulee loukkaantuneeksi sen jälkeen monta kertaa uudestaan, mitä kädelliset kutsuvat keskusteluksi.

Onneksi kädellisen avuksi on keksitty ns. Kukkohovi-puolustus.

Kun Keskisuomalaisen päätoimittaja kirjoitti Anne Kukkohovin loputtomista omakuvista, Kukkohovi vastasi olevansa ”kyllästynyt Suomessa vallitseviin asenteisiin, jotka vaikuttavat yhteiskunnassa toimiviin rohkeampiin yksilöihin.”

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.