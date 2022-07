Tutkinnanjohtaja ei tässä vaiheessa usko, että teolle löytyy vihamotiivi.

Lapuan kirjastossa Pride-tapahtuman aikaan räjäytetyn kotitekoisen pommin valmistajiksi epäillään neljää nuorta miestä. Poliisi tiedotti keskiviikkona, että tällä hetkellä tapahtumaa tutkitaan vahingontekona ja vaaran aiheuttamisena.

Epäiltyjen henkilöllisyydet eivät ole vielä poliisin tiedossa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kati-Susanna Lukkarinen kuitenkin uskoo, että epäillyt tavoitetaan pian.

– Lapua ei niin suuri kaupunki ole ja kirjaston henkilökunta antoi selkeät tuntomerkit epäillystä. He näkyvät osin myös turvakameroiden tallenteilla, Lukkarinen kertoo.

Poliisin selvityksen mukaan nuoret olivat entuudestaan tuttuja kirjaston henkilökunnalle pidemmältä aikaväliltä.

Kukaan ei loukkaantunut, kun pommi räjähti kirjaston tuulikaapissa maanantai-iltana. Kirjastolla oli räjähdyksen aikaan käynnissä translakia käsittelevä paneelikeskustelu, joka oli osa Lapuan ensimmäistä Pride-viikkoa.

Lukkarisen mukaan limsapulloon väsätyn kotitekoisen pommin räjähdyksessä olisi ”voinut käydä pahastikin”.

– Näitä kaiketi kansankielellä sanotaan ”putkireiskapommeiksi”. Se ei koostunut oikeastaan asiantuntemusta vaativista aineksista. Aineet olivat sellaisia, joita löytyy kaikkien siivouskomerosta, Lukkarinen kertoo.

– Pommissa oli syövyttävää ja silmille vaarallista ainetta. Lisäksi kotitekoisissa räjähteissä on epävarmaa, milloin ne räjähtävät. Se on vaarallista pommin tekijöille ja käsittelijöille sekä läsnäolijoille. En kuitenkaan luokittelisi tätä pommia hengenvaaralliseksi.

Poliisipartio ei heti tapahtuneen jälkeen tavoittanut epäiltyjä. Samojen tekijöiden epäillään häiriköineen aikaisemminkin saman päivän aikana Lapuan kirjastossa.

– Saattoi olla, että tekijät suivaantuivat heitä ojentaneelle henkilökunnalle, Lukkarinen pohtii.

Poliisi selvittää, oliko räjäytyksen motiivi sabotoida Pride-tapahtumaa. Lukkarisen mukaan epäillyt rikosnimikkeet tuskin muuttuvat, vaikka viitteitä viharikokseen olisi. Oikeudessa vihamotiivi saattaa olla peruste rangaistuksen koventamiselle.

– Tällä hetkellä Pride-tapahtuma ei näytä motivoineen tekoa. Hankalaa kuvitella tälle teolle järjellistä syytä. Asiaan saadaan selkoa, kun tekijät päästään jututtamaan, Lukkarinen kertoo.

Lukkarisen mukaan epäiltyjen ikää on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta poliisin kuulemien silminnäkijöiden mukaan kyse on yläasteikäisistä. Jos kyse on alle 15-vuotiaista, asiaa ei käsitellä oikeudessa eikä nuorille voi tuomita rangaistusta.

– Alle 15-vuotiaiden tapauksessa poliisi puhuttaa epäillyt ja tekee mahdollisen lastensuojeluilmoituksen. Jos tästä olisi aiheutunut omaisuus- tai henkilövahinkoja, niin asia olisi eri. Vahingonkorvausvelvollisuudelle ei ole säädetty alaikärajaa, Lukkarinen toteaa.

– Nyt tuli onneksi vain siivoojalle turhaa työtä.

Vahingonteosta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Vaaran aiheuttamisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen.