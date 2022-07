Seida Sohrabin kolumni: Ymmärrän, miksi moni suomalainen on nyt ymmällään kurdikysymyksestä

Suomi ja Turkki eivät puhu samaa kieltä puhuessaan terrorismista, kirjoittaa Ilta-Sanomien kurditaustainen kolumnisti Seida Sohrabi.

Sanoilla on valtaa ja voimaa, eikä niiden väärinkäytön pidä antaa hämätä. Terrorismi-sana kärsii inflaatiota. Sanaa viljellään niin paljon, ja termiä hämmennetään siihen pisteeseen, että tavallisella kansalaisella menevät puurot ja vellit sekaisin. Se onkin hämmentäjän tarkoitus.

Suomi ja Turkki eivät puhu samaa kieltä puhuessaan terrorismista. Turkin presidentin Erdoganin linjan mukaan kurdien oikeuksia ajavat ovat terroristeja, jotka kuuluu vaientaa. Pohjoismaissa ei näin ajatella. Tämä on kiistan yksi selkein elementti ja tulee sitä myös jatkossa olemaan, kun maat pääsevät jälleen yhteisen neuvottelupöydän äärelle.

Kun yhteisymmärrysasiakirjan sisältöä tulkitaan, yksityiskohdat, kunkin maan lainsäädäntö ja Turkin poliittinen toimintakulttuuri tulevat olemaan ratkaisevassa asemassa. Kokonaisuutena diili vaikuttaa hyvältä Suomen ja Ruotsin kannalta. Jatkoa on kuitenkin luvassa.

Ymmärrän, miksi tavalliset suomalaiset ovat kiistasta ymmällään ja miksi ihmisille kurdikysymys tulee yllättäen: Suomessa ei opeteta Lähi-idän historiaa. Kuinka moni osaa nimetä esimerkiksi kolme eroavaisuutta Irakin ja Iranin välillä ilman Googlea?

Kurdit on se ryhmä, joka taisteli Isisiä ja muita islamistisia ryhmiä vastaan Irakissa ja Syyriassa silloinkin, kun muut jättäytyivät taisteluista. Se on joukko, joka edelleenkin taistelee jihadisteja vastaan.

Kyseessä on Lähi-idän pohjoisosan alkuperäiskansa, jolla ei ole omaa valtiota, mutta jota länsi tuki taistelussa todellista terrorismia ja pimeyttä vastaan. Kyseessä on se ryhmä, joka menetti tuhansia naisia ja miehiä taistellessaan ihmisyyden puolesta.

Juuri tämän takia ymmärrän myös monien kurdien tuntemuksia sopimuksesta, jonka sanat ja lauseet eivät tee kunniaa niille, jotka ovat taistelleet terrorismia vastaan herkeämättä ja puolustaneet näin myös eurooppalaisia arvoja, kuten vapautta.

Tästä huolimatta Suomella ja Ruotsilla on täysi oikeus maksimoida turvallisuuttaan tavalla, joka on heille sopivinta. Se on itsenäisen valtion oikeus, riippumatta siitä mitä Turkki, Venäjä tai jokin muu maa on mieltä. Suomen ja Ruotsin ensisijainen velvollisuus on pitää huolta omasta maastaan, jonka jäseniä myös pakolaistaustaiset suomalaiset ja ruotsalaiset ovat.

Nato-liittymisprosessissa on kyse myös vähemmistöjen tulevaisuuden turvaamisesta. On kaikkien etu pitää Pohjola turvallisena.

Ketään ei olla myyty ja mitään suuria muutoksia ei ole odotettavissa. Suomi ei muuta asemoitumistaan suhteessa vähemmistöihin. Maat ovat sitoutuneet siihen, ettei ketään lähetetä takaisin ilman oikeuden päätöstä ja että aseviennin osalta tilanne katsotaan tapauskohtaisesti.

Järkytykseen tai petossyytöksiin ei mielestäni ole aihetta, kuten jotkut ovat tarpeettomasti väläytelleet. Presidentti Sauli Niinistön sanoin me etenemme Suomen lain puitteissa.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).