Voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja on luvassa erityisesti Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa.

Helteet väistyvät tiistain jälkeen ja sää muuttuu epävakaiseksi.

Kylmän ilman virtaaminen Suomeen näkyy jo tiistain ylimmissä lämpötiloissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

– Uudenmaan alueella ja maan itä- ja pohjoisosissa lämpötila on noussut vielä tiistaina lähelle hellelukemia, mutta esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on tippunut alle 20 asteen, Viljamaa sanoo.

Kaikissa Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Suomen ja Pirkanmaan pohjoisosassa sekä Lapissa on iltapäivällä potentiaalia koville ukkospuuskille, salamoinnille, rankkasateelle ja jopa vesiliirrolle, kerrotaan Forecan blogissa.

– Kovassa vesisateessa nopeuksia täytyy vähentää, ettei auto lähde vesiliirtoon, Viljamaa muistuttaa.

Viljamaan mukaan esimerkiksi Hattulan yli on pyyhkäissyt tiistaina voimakas sadekuuro. Noin kymmenen minuuttia kestäneen kuuron aikana vettä tuli jopa 13 millimetriä.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että maan etelä- ja itäosissa sademäärät jäävät pieniksi lähipäivinä. Maaperä on hellejakson jäljiltä hyvin kuiva. Siksi metsäpalovaroitus on voimassa toistaiseksi koko maassa.

Erittäin suuri metsäpalovaroitus on Viljamaan mukaan voimassa maan eteläosassa, mutta voi levitä myös itäisen Suomen puolelle lähipäivien aikana.

Ukkoskuurot ovat levittäytymässä Keski-Suomesta, Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta ja Etelä-Lapista kohti pohjoista ja itää.

Suomen mantereella oli tiistaiaamuna kello 10 mennessä paikannettu noin 11 800 salamaniskua, kertoo Foreca. Salamoinnin painopiste on ollut maan länsi-, itä- ja pohjoisosassa. Tyypillisesti sade- ja ukkoskuurot ovat voimakkaimmillaan myöhään iltapäivästä.

Uudellamaalla ja osassa keskistä Suomea ukonilmat ovat jääneet vähemmälle.

Ukkospilviin liittyvät voimakkaat tuulenpuuskat voivat aiheuttaa paikallista vahinkoa, kuten katkoa puita sähkölinjojen tai teiden päälle. Laajasta ukkospuuskarintamasta ei ole Forecan mukaan huolta, sillä tuulen aiheuttamat tuhot jäävät paikallisiksi.

Viikonlopun sään ennustettavuus on Viljamaan mukaan toistaiseksi vielä huono, koska maan lounaispuolelta on lähestymässä matalapaine. On mahdollista, että viikonlopuksi maan etelä- ja keskiosiin saattaa tulla saderintama.