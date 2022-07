Suvi Kerttulan kolumni: Nunnien kanssa risteilyllä

Kesäloma on rauhoittumisen aikaa. Aion opetella silloin luopumisen taitoa, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, kun 70-paikkainen M/s Katrilli lipui Heinäveden satamasta kesäkuun lopulla.

Istuin laivan keulassa kahden nunnan kanssa. Toinen oli Heinäveden Lintulan luostarin johtaja, igumenia Mikaela. Toinen oli nunna Nektaria.

Olimme risteilyllä Heinäveden kunnan kutsuvieraina. Kunta halusi näyttää, miten puhdas ja luonnonmukainen Kermajärvi on. Sellaisena järvi halutaan myös säilyttää. Vaarana on grafiittikaivoshanke, jota vastustamaan on perustettu Pro Heinävesi-liike.

Risteily jäi ihon alle. Järvellä ei ollut ketään. Puolentoista tunnin aikana vastaan tuli ainoastaan yksi vene. Mökkejä näkyi vain muutamia. Ihmisiä ei yhtään.

Kermajärvi kuuluu suurilta osin Naturan luonnonsuojelualueeseen. Järvi on niin kirkas, että pohja näkyy viiden metrin syvyyteen. Rannoille ei saa rakentaa. Risteilyreittimme varrella oli muutamia vanhoja maatiloja, joiden rantatontit saivat huokaamaan ihastuksesta.

Eniten jäi mieleen tyhjyys. Oli vain täydellinen rauha. Samanlaiseen rentouteen ei pääse edes saunassa.

Kaupunkielämä on usein stressaavaa. Siihen liittyy hälyä, sähköpotkulautojen väistelyä, kiirettä ja hössötystä. Kaikkea on liikaa. Jo pelkkä kodin tavarapaljous kuormittaa henkisesti.

Järvellä tajusin, miten tärkeää on saada katsoa tyhjyyteen. Nunnat osasivat sen taidon. He istuivat koko matkan tyyninä laivan keulassa. Nunnissa oli sama rauha kuin Kermajärvessä. He osasivat elää hetkessä toisin kuin me muut, jotka kuvasimme hössöttäen maisemia kännykällä.

Nunna Nektaria sanoi, että muistot pitää painaa sydämeen, eikä yrittää taltioida niitä puhelimella. Sydämestä muistot eivät häviä.

Viisaasti sanottu.

” ”En ole joutunut luopumaan luostarissa mistään. Kun paljosta luopuu, saa sielunrauhan. Mistä silloin on luopunut? Ei mistään.”

Kun M/s Katrilli saapui satamaan, suuntasimme rantaravintolaan syömään keittiömestari Ilkka Lääverin suunnitteleman Heinävesi-menun.

Nunnat eivät tulleet, sillä velvollisuudet kutsuivat luostarissa. Lähtiessään he vilkuttivat parkkipaikalta iloisesti. Ajattelin, että he ovat hyvän mielen ihmisiä. Heidän kanssaan tuli hyvä olo. Nunnien mielenrauha tarttui. Enää ei ollut kiire minnekään.

Muistelin vierailua Lintulan luostarissa 14 vuotta sitten. Haastattelin Seura-lehteen Lintulan luostarin vanhinta nunnaa, 84-vuotiasta äiti Varvaraa. Nyt jo menehtynyt Varvara oli tullut luostariin 1948. Se oli vielä aikaa, jolloin muut nunnat olivat venäläisiä.

Sydämeeni ovat painuneet äiti Varvaran sanat.

”En ole joutunut luopumaan luostarissa mistään. Kun paljosta luopuu, saa sielunrauhan. Mistä silloin on luopunut? Ei mistään.”

Ehkä siinä kiteytyi myös Igumenia Mikaelan ja nunna Nektarian sielunmaisema. He olivat saaneet rauhan.

Kesäloma on rauhoittumisen aikaa. Aion opetella silloin luopumisen taitoa. Aloitan lomani käymällä vintillä.

Aion tyhjentää vinttikomeroni turhasta roinasta.

Kermajärvellä opin, miltä tyhjyys tuntuu.

Tyhjyys vapauttaa.