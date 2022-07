Poliisi kaipaa edelleen havaintoja kadonneesta 85-vuotiaasta miehestä

Allan Skoglund katosi kesäkuun lopussa Kristiinankaupungissa.

Pohjanmaan poliisilaitos kaipaa edelleen havaintoja kesäkuun lopussa Kristiinankaupungissa kadonneesta Allan Skoglundista, 85. Skoglund on nähty asioimassa pankissa torstaina 30. kesäkuuta. Tuolloin hän tallentui valvontakameran kuviin. Poliisi julkaisi maanantaina kuvan Skoglundista pankissa.

Allan Skoglundilla on luultavasti yllään kuvassa vaatetus.

Poliisin mukaan Skoglund on noin 185 senttimetriä pitkä, hoikka ja harmaahiuksinen. Hänellä on luultavasti yllään kuvassa näkyvä vaatetus. Hän liikkuu todennäköisesti vanhalla punaruskealla naisten polkupyörällä, jossa on edessä kori.

Lisäksi hänellä saattaa olla mukanaan kävelykeppi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot Skoglundista sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.