Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii perjantain ja lauantain välisenä yönä Raaseporissa tapahtunutta puukotusta.

Puukotus tapahtui poliisin mukaan Laaksokadulla Raasepori Festivalin tapahtuma-alueen ulkopuolella. Poliisi tutkii tekoa nimikkeellä tapon yritys.

Rikoksesta epäiltynä on pidätetty yksi alle 20-vuotias mieshenkilö. Uhri, joka on poliisin mukaan alaikäinen mutta yli 15-vuotias poika, on sairaalahoidossa.