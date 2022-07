Kaikki tartunnat on todettu miehillä.

THL muistuttaa, että riski apinarokon leviämiseen väestössä laajemmin on pieni, sillä tauti ei tyypillisesti tartu lyhyissä kohtaamisissa.

Suomessa on todettu viime päivinä viisi uutta apinarokkotartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. Varmistettuja tapauksia on todettu 4.7. mennessä yhteensä 10, joista kaikki miehillä.

Maailmalla apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolivälin jälkeen noin 5 200. Eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa. Tartuntoja on havaittu kaikkiaan 51 maassa.

THL muistuttaa, että riski apinarokon leviämiseen väestössä laajemmin on pieni, sillä tauti ei tyypillisesti tartu lyhyissä kohtaamisissa. Afrikan ulkopuolella tänä vuonna todetuista tartunnoista valtaosa on saatu seksissä.

Apinarokon tyypillisiä oireita ovat näppyläinen tai rakkulainen ihottuma, jolle ei ole muuta selittävää syytä. Ennen ihottumaa voi ilmetä muita yleisiä infektio-oireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä.

Tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa, mutta myös vakavat oireet ovat mahdollisia niillä, joiden immuunipuolustus on heikentynyt.

Jos epäilee saaneensa tartunnan, tulee välttää fyysisiä kontakteja ja olla yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen hoitoon hakeutumista.