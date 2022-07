Yle: Valvira-johtaja vetoaa suomalaisiin ja kertoo, miten hoitoa riittäisi paremmin – ”Liian monella ihmisellä on paha tapa ottaa putki päälle”

Kesä ja helteet lisäävät työmäärää päivystyksissä ja ensihoidossa.

Valviran ylijohtaja Markus Henriksson toivoo Ylen haastattelussa, että kansalaiset käyttäisivät alkoholia kesällä kohtuullisemmin, ettei sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi entisestään.

Henrikssonin mukaan jo ennestäänkin henkilöstöpulasta kärsineellä alalla työmäärää ovat päivystyksissä ja ensihoidossa lisänneet helteet, kesän yleisötapahtumat ja lomien alkamisen myötä lisääntynyt alkoholinkäyttö.

– Liian monella ihmisellä on paha tapa ottaa putki päälle kesän ja kesälomien aikana, joka aiheuttaa vakavia terveys- ja tapaturmariskejä. Jos kansalaiset pystyisivät olemaan varovaisia alkoholin ja muiden päihteiden kanssa, siitä olisi dramaattisen paljon hyötyä sosiaali- ja terveydenhuollolle ja siellä oleville potilaille ja henkilöstölle, hän kommentoi Ylen haastattelussa.

Pahoista ruuhkista päivystyksissä ja jopa tuntien odotusajoista on kesällä kerrottu eri puolilta maata. Asiasta ovat uutisoineet esimerkiksi Aamulehti ja Satakunnan Kansa.

Sote-alan työntekijäpulaan ennen kesää ovat vaikuttaneet muun muassa pandemian aikana pitämättä jääneet lomat ja keväällä alkaneet työtaistelutoimet.

Hoitajajärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla edelleen voimassa.

Kesäkuun viimeinen viikko on ollut erityisen ruuhkainen esimerkiksi Tampereen yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä Acutassa. Esimerkiksi perusterveydenhuollon kesäsulut saavat aikaan sen, että kun omalta terveysasemalta ei apua saa, ihmiset hakeutuvat päivystykseen.

– Yleistilanne on nyt selviämistä, ja yritämme turvata kiireellisen sekä kriittisen hoidon. Yritämme ruuhkatilanteissa aina saada ylimääräistä henkilökuntaa, mutta jos tämä ei onnistu, niin se tarkoittaa sitä, että kiireettömät potilaat vain joutuvat odottamaan pitkään. Se on ikävä tosiasia, kertoi ylilääkäri Mikko Franssila torstaina julkaistussa haastattelussa Aamulehdelle.

Acutassa kiireetöntä hoitoa saattoi joutua odottamaan 4–8 tuntia.

Satasairaalasta puolestaan kommentoitiin Satakunnan Kansalle, miten perusterveydenhuollon kesäsulut kertautuvat keskussairaalassa, ja samaan aikaan vaivaa pula henkilökunnasta.

– Meillä on jo jonkin aikaa ollut ongelmia. Niin lääkäreistä kuin hoitajistakin on kova pula. Tilanne on korostunut nyt entisestään, kun ihmiset pitävät kesälomiaan, kertoi vt. ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtaja Vesa Lund Satakunnan Kansan haastattelussa.