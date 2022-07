Rescuekoirat olivat matkalla Moskovasta Suomeen.

Seitsemän Moskovasta Suomeen matkalla ollutta rescuekoiraa kuoli Tallinnan ja Helsingin välisellä laivamatkalla lauantaina. Kuljetuksessa oli koiria, jotka olivat matkalla moskovalaiselta koiratarhalta löytöeläinkoti Skeppsdal Familyyn ja Eläinten suojakoti Toivo ry:lle.

Sekä Eläinten suojakoti Toivo ry ja Skeppsdal Family kertoivat tapahtuneesta Facebook-sivuillaan.

Helsingin poliisista vahvistetaan Ilta-Sanomille, että poliisilla on tutkinnassa tapaus, jossa koiria on kuollut laivamatkalla Tallinnasta Helsinkiin. Poliisi kertoo asiasta lisää aikaisintaan maanantaina. Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut laivayhtiötä kommentoimaan asiaa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan neljä koiraa on edelleen hoidettavana.

Skeppsdal Familyn omistaja Päivi Räty kertoo, että he eivät ole aiemmin käyttäneet kyseistä kuljetusfirmaa, mutta Rädyn mukaan kyseessä on hyvämaineinen kansainvälinen yhtiö. Kuljetusyhtiö ei ole suomalainen.

Ennen matkaa heillä ei ollut syytä epäillä, että asiat menisivät vikaan.

Rescuekoirat olivat matkalla Moskovasta Latvian ja Viron kautta Suomeen, jossa niille etsitään uudet kodit. Sekä Skeppsdal Family että Eläinten suojakoti Toivo ry ovat tuoneet useita kertoja aiemminkin koiria Moskovasta Suomeen. Kuljetuksissa ei ole ollut ongelmia.

Tavallisesti koirat tuodaan Suomeen Vaalimaan kautta, mutta Ukrainan sodan ja pakotteiden vuoksi tällä hetkellä se ei ole mahdollista.

Räty kertoo, että laivakuljetukseen asti matka sujui ongelmitta, koska heillä on videoita koirien ulkoiluttamisesta, juottamisesta ja syöttämisestä. Kaikki vaikutti ammattimaiselta. Laivalla jotain meni kauhistuttavalla tavalla vikaan, mutta varmuutta tapahtuneesta ei ole.

– Tiedossa ei ole, miksi lämpötila nousi niin korkeaksi, Eläinten suojakoti Toivo ry:n puheenjohtaja Mari Laijola sanoo.

Kun sekä Skeppsdal Family että Toivo ry menivät lauantaina satamaan laivaa vastaan, he ihmettelivät, miksi heidän kuljetuksensa ei tule ulos laivasta.

Laivaan heitä ei päästetty, mutta moskovalaiselta eläinsuojeluyhdistykseltä he saivat puhelimitse tiedon, että laivassa on ongelmia. Hieman myöhemmin he saivat Moskovasta tiedon, että autossa on kuollut koira. Hiljalleen alkoi selvitä, että kuolleita koiria on enemmän kuin yksi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan seitsemän koiraa kuoli kuljetuksen aikana.

Kolme jouduttiin lopettamaan lämpöhalvausoireiden takia. Sunnuntaina iltapäivällä koirista neljä oli edelleen tehohoidossa eläinlääkärissä lämpöhalvausoireiden takia.

Yhteensä kuljetusautossa oli 32 koiraa. 18 koiraa selvisi tapahtumasta ja ne ovat tällä hetkellä omissa kodeissaan sekä hoitopaikoissa.