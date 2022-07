Jo kaksi vesijettiä uponnut tänään – useita ihmisiä joutunut veden varaan

Yksi ihminen on viety sairaalaan.

Merivartioston mukaan merialueella on tapahtunut useita onnettomuuksia, joissa osallisena on ollut vesijetti. Viimeisen kymmenen tunnin aikana on uponnut jo kaksi vesijettiä, Merivartiosto kertoo Twitterissä.

Useita ihmisiä on joutunut onnettomuuksien vuoksi veden varaan ja yksi henkilö on viety sairaalaan. Merivartioston mukaan suuntaus on huolestuttava.

Aiemmin alkuillasta Merivartiosto kertoi Helsingin edustalla tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa vesijetti oli kaatunut kovassa vauhdissa Vasikkasaaren itäpuolella.

Onnettomuudessa loukkaantunut ihminen pelastettiin vedestä ja vietiin sairaalaan.