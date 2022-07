Kuvat: Näin riemu repesi Helsingin Pride-kulkueessa parin vuoden tauon jälkeen

Helsinki Pride-kulkueeseen näyttää osallistuneen väkeä vähemmän kuin järjestäjä ja poliisi ennakoivat. Noin 80 000 henkilön kulkue pystytti kuitenkin ydinkeskustan kaduille varsinaisen karnevaalijuhlan.

Helsinki Pride-kulkueessa sateenkaariliput liehuivat jälleen parin vuoden tauon jälkeen. Lauantaina keskipäivästä Senaatintorin täytti voimakas musiikin jyske ja hyväntuulinen kuhina, kun Pride-kulkue valmistautui lähtöön.

Kulkueen järjestäytyessä aurinko hohkasi tauotta väenpaljouteen. Paikalle oli järjestetty vesipiste, jotta kaikki kulkueeseen osallistuvat ihmiset ja lemmikit säilyivät hyvin nesteytettyinä ennen marssimista

Juho ja Kristian saapuivat kulkueeseen enkeleinä.

Ennen kulkueen lähtölaukausta Helsingin tuomiokirkon portailla Juho ja Kristian nautiskelivat Helsingin Pride-viikon pääpäivän kuhinasta enkelinsiivet selässään. Kaksikko oli valmis purkamaan parin vuoden patoumat ajalta, jolloin kulkuetta ei järjestetty.

Siipien takana ei ole sen kummempaa symboliikkaa, vaan ne löytyivät kotoa jo valmiiksi.

– Täällä on todella ihana tunnelma ja tätä on kyllä odotettu nyt pari vuotta, Kristian kertoo.

– Pride tarkoittaa turvaa ja yhteisöllisyyttä, Juho kertoo kulkueen merkityksestä itselleen.

Pride-kulkue valtasi Aleksanterinkadun Helsingissä.

Kulkue käynnistyi suunnitellusti kello 12 aikoihin. Väkeä riitti niin paljon, että kulkueen häntää seisoi paikallaan Senaatintorilla vielä yhden aikoihin.

Silmämääräisesti arvioituna valtaosa osallistujista oli teini-ikäisiä ja nuoria aikuisia. Kulkueessa työnnettiin mukulakivikatuja pitkin myös lastenrattaita, joissa nuorimmat osallistujat seurasivat peukalo tai varvas suussaan tasa-arvon juhlaa.

Paikalla oli runsaasti myös kulkuetta seuranneita.

Erään Pride-kulkueen osallistujan kyltissä luki vapaasti suomennettuna ”Pride on protesti, eikä sinun pr-temppusi”.

Paikalla oli paljon ihmisoikeusjärjestöjen, puolueiden ja harrastuskerhojen muodostamia ryhmittymiä. Myös erinäiset yritykset muodostivat oman blokkinsa kulkueessa.

Piknikille osallistuneet Sofia, Eszter, Elli ja Eeva nauttivat Priden yhteisöllisyydestä.

Varsinainen kulkue päättyi Kaivopuistoon, jossa järjestettiin suurpiknik. Siihen osallistuneet Sofia, Eszter, Elli ja Eeva pitävät itseään onnekkaana, sillä heidän kaveriporukkansa rakentuu suvaitsevaisista ja kannustavista ihmisistä.

– Tuntuu, että täällä ollaan osa yhteisöä, Elli kertoo.

– Ajattelen, että mitä enemmän erilaisuudella on näkyvyyttä Suomessa, niin sitä turvallisempaa täällä on. Erityisen ihanaa on nähdä täällä vanhempaa väkeä ja pariskuntia. Se taistelee sitä ajatusta vastaan, että kyseessä olisi vain ”nuoruuden vaihe”, Eszter kertoo.

Kaivopuiston perinteiseltä suurpiknikiltä löytyi myös useita henkilöitä, joille Suomen Pride-tapahtumat ovat tulleet tutuiksi vuosikymmenten aikana.

Jukka Pellikka, Henri Hellsten ja Tero Lahtinen ovat seurueena juhlineet Pride-tapahtumaa jo vuosikymmeniä. Sinä aikana asiat ovat kehittyneet merkittävästi parempaan suuntaan.

– Pride on sitä, että jokainen on tasa-arvoinen sukupuolesta riippumatta. Sitten se on myös hauskanpitoa, Pellikka kertoo.

– Pride-tapahtumassa on minulle kyse näkyvyydestä ja ihmisten moninaisuuden tunnistamisesta. Siitä, ettei ketään laiteta tiettyyn muottiin, Lahtinen kertoo.

Kuvassa Jukka Pellikka, Henri Hellsten ja Tero Lahtinen Kaivopuiston suurpiknikillä. Seurueella oli yhtenevä tiimiasu.

Seurueen mukaan päivä Kaivopuistossa on edennyt hyväntuulisissa tunnelmissa – lukuun ottamatta yhtä hakaristipaidassa kulkenutta huutelijaa. Lahtisen mukaan henkilön sanoma meni jotakuinkin niin, että ”homot kaappiin ja kaappi lukkoon”.

Varsinaista reaktiota huutelu ei seurueessa aiheuttanut.

– Lähinnä ihmettelen sitä, kuka käyttää energiaansa toisen ihmisen elämän arvostelemiseen, Lahtinen tuumaa.

Ülle Tamm ja Teija Tuomainen nautiskelivat Kaivopuiston piknikissä varjossa.

Pariskunta Ülle Tamm ja Teija Tuomainen saapuivat seuraamaan Pride-kulkuetta ja lauantain piknikkiä Kuopiosta asti. Myös Tuomainen on osallistunut Helsingin Pride-kulkueeseen useana vuosikymmenenä, mutta tänään hän ihasteli kulkuetta etäältä.

– Pitkälle on tultu. Alkujaan ne olivat hyvin aneemisia tapahtumia. Kyllä tämä päivä edustaa vapautta ja tasavertaisuutta, Tuomainen kertoo.

Tamm on alkujaan Virosta, jossa hän kokee olevan yhä vakavia ongelma tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden suhteen. Suomessa ollaan monissa asioissa edellä verrattuna itäblokin ja entisen neuvostoajan valtioihin.

– Siellä ollaan torjuvampia erilaisuutta kohtaan tavalla, joka ei liity ainoastaan sukupuoleen tai seksuaalisuuteen, Tamm kertoo.

– Jos katsoo tuota Venäjänkin kulkusuuntaa, niin kauheaan suuntaan ollaan menossa, Tuomainen lisää.

Poliisin alustavan arvion mukaan Pride-kulkueeseen osallistui tänä vuonna 75 000–80 000 henkilöä. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että tähän lukuun lasketaan vain kulkueessa kävelleet eivätkä esimerkiksi kadunvarsilla seuranneet. Alustavasti poliisi ja järjestäjät ennakoivat kulkueeseen osallistuvan 100 000 henkeä.

Poliisiyksikköjä oli lukuisissa kadunkulmauksissa Pride-kulkueen varrella.

Osallistujamäärän arviointia vaikeuttaa se, että moni tyypillisesti lähtee kulkueen mukaan reitin varrelta tai poistuu jo ennen Kaivopuiston määränpäätä.

Helsingin poliisin komisario Simo Kauppinen totesi tapahtuman edenneen poliisin näkökulmasta hyvin rauhallisesti. Kulkueen aikana ei tapahtunut poliisin mukaan vastamielenosoituksia tai muunlaista häirintää. Poliisi ei kommentoi paikalla olleiden yksikköjensä määrää.