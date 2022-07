Suomessakin Pride-viikkoa on varjostanut Oslossa viikko sitten tapahtunut ammuskelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistön suosiman ravintolan edustalla. Tänään kulkueessa osoitetaan solidaarisuutta Norjan suuntaan.

Helsingin Pride -kulkue on perinteisesti suurin yksittäinen Suomessa järjestettävä mielenilmaus. Tänään tapahtuman järjestäjätahot ja poliisi odottavat kulkueeseen peräti 100 000 osallistujaa.

Kulkue järjestetään jälleen parin koronaepidemian rajoittaman välivuoden jälkeen. Ilta-Sanomat esittää live-lähetyksen kulkueen etenemisestä kello 11.45 alkaen.

Kulkue aloittaa matkansa Senaatintorilta kello 12. Kulkue etenee reitillä Aleksanterinkatu–Mannerheimintie–Eteläesplanadi–Unioninkatu–Eteläinen Makasiinikatu–Kasarmikatu–Neitsytpuisto–Kaivopuisto. Kaivopuistossa järjestetään puistopiknik kello 13 alkaen.

Kulkueen takia Helsingin ydinkeskustassa ja eteläisen Helsingin alueella on poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä kello 8–16.

Pohjolassa kansainvälistä Pride-kuukautta varjostaa Oslossa viikko sitten tapahtunut ammuskelu, jossa 42-vuotias mies avasi tulen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suosiman ravintolan edustalla. Poliisi epäilee Oslon ampujan olevan radikalisoitunut islamisti.

Helsinki Priden järjestäjät kokoontuivat heti iskun jälkeen pohtimaan, miten Pride-viikko toteutetaan. Järjestäjät totesivat, ettei vihalle tule antaa tilaa ja viikon tapahtumat järjestetään suunnitellusti.

Yhtä Helsingin Pride-viikon tapahtumaa on häiritty, kun Helsingin kaupunginkirjasto Oodissa järjestettyyn lasten satuhetkeen pyrki mielenosoittajia perjantaina. Helsinki Pride -yhteisön hallituksen puheenjohtaja Panu Mäenpään mukaan kulkueen järjestäjät ovat olleet Oslon iskun jälkeen päivittäin yhteydessä poliisiin sekä toistamiseen myös Oodin häiriköintitapauksen jälkeen.

Viikon aikana kulkueen turvallisuussuunnitelmia on tarkasteltu uudelleen ja niihin on tehty tarvittavia muutoksia. Turvallisuussyistä Mäenpää ei avaa niiden yksityiskohtia. Lauantain kulkueeseen on kutsuttu Oslon iskun jälkeen kunniavieraaksi Norjan suurlähettiläs Dag Stangnes.

– Tällä osoitetaan solidaarisuutta Oslon virallisen Pride-kulkueen peruuntumiselle, Mäenpää kertoo.

Hän johtaa kulkuetta Norjan suurlähettilään kanssa. Kulkueen keulaan liittyy Helsingin kaupungilta esimerkiksi pormestari Juhana Vartiainen (kok). Helsingin kaupunki on Helsinki Pride -tapahtuman suurin yhteistyökumppani.

Tiedossa on, että Suomen valtionjohdosta kulkueeseen osallistuu ainakin pääministeri Sanna Marin (sd.)

Mäenpää painottaa, että kaikki ovat tervetulleita kulkueeseen. Lauantai on hetki protestoida ihmisoikeuksien puolesta, mutta myös mahdollisuus juhlia niitä.

– Kulkueella on monta nimeä kuten marssi, juhla ja kulkue. Se saa olla niitä kaikkia. Kyseessä on ihmisoikeuksien juhla, mutta samalla sen tarkoitus on osoittaa, että me [vähemmistöjen edustajat] olemme osa yhteiskuntaa ja Helsingin kadut kuuluvat myös meille. Valtavasti odotan kulkuetta, Mäenpää kertoo.

Poliisi tiedotti perjantaina, että se odottaa lauantain kulkueen sujuvan rauhallisesti. Samalla poliisi kuitenkin tiedottaa, että se on näkyvästi läsnä kaupungilla ja seuraa aktiivisesti sosiaalisen median keskustelua.

Uhkaavista tai huolta herättävistä viesteistä Helsinki Pride -tapahtumaan liittyen voi ilmoittaa sähköpostilla ennaltaestava.helsinki@poliisi.fi. Akuutissa uhkatilanteessa tulee soittaa hätäkeskukseen.