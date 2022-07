Suviseuroihin osallistuu tuhansia nuoria, jotka saapuvat paikalle tapaamaan muita ikätovereita, joilla on sama arvomaailma.

Loppi

Muille tämä saattaa olla erikoista, meille tämä on tavallista. Näin kiteytyy nuorten kokemus pohjoismaiden suurimmasta hengellisestä tapahtumasta, Suviseuroista.

Lopessa, Räyskälän lentokentällä järjestettävään hengelliseen juhlaan odotettiin tänä vuonna yli 75 000 kävijää. Heidän joukossaan on tuhansia nuoria.

Osalle nuorista Suviseuroihin osallistuminen on vuoden kohokohta, johon valmistaudutaan hyvissä ajoin.

– Pyysin tämän viikonlopun vapaaksi jo puoli sitten, sanoo laukaalainen Ada Vuorma, 15.

– Tämä oli aina lapsuuden kohokohta, ja on kyllä vieläkin, kertoo niin ikään laukaalainen Sofia Aho, 15.

Vuorma, Aho, vantaalainen Veikka Leppälä, 17, tamperelainen Eetu Taipale, 18, jämsäläinen Aatu Tahkola, 16, sekä tuusulalainen Harri Rontti, 16, ovat lupautuneet esittelemään Suviseurojen helteistä tapahtuma-aluetta.

” Pyysin tämän viikonlopun vapaaksi jo puoli sitten.

Matkalla seurateltalle pysähdytään ostamaan jäätelöä. Teltassa vaikuttaa olevan runsaasti ihmisiä, mutta nuoret kertovat, että ihmisiä ei ole ”edes paljon”. Edellisiltana teltasta ei meinannut löytää istumapaikkaa.

Kaikki kuusi ovat kokeneita kävijöitä Suviseuroissa tai tuttavallisemmin ”Suvareissa”. He ovat käyneet pohjoismaiden suurimmassa hengellisessä tapahtumassa lapsesta lähtien.

– Ihan pikkulapsesta, tämä on perinne. Nyt koronan vuoksi oli muutama vuosi, kun emme käyneet, mutta muuten joka vuosi, Leppälä sanoo.

Jäätelöhetki helteisen Suviseura-päivän keskellä.

Lapsena Suviseuroissa leikittiin, hieman vanhempana hengaillaan kavereiden kanssa. Illalla, kun vanhemmat menevät nukkumaan, seurakentälle alkaa kokoontua valtavasti nuoria viettämään yhdessä aikaa, joskus valoisassa yössä varhaiseen aamuun asti. Paikalla on parhaimmillaan jopa tuhansia nuoria eri puolilta Suomea.

Nuorten mukaan kokoontumisessa lauletaan ja pelataan vaikkapa pallopelejä.

– Keskiyön jälkeen kentällä on oikeastaan vain nuoria, Taipale kertoo.

– Ei kentältä halua illalla ja yöllä pois. Siellä haluaa vain olla ja nauttia, Leppälä täydentää.

Seurateltassa oli tilaa perjantaina aamupäivällä.

” Keskiyön jälkeen kentällä on oikeastaan vain nuoria.

Rontti kuvaileekin Suviseuroja yhteen kokoavaksi tapahtumaksi, jossa tavataan tuttuja eri puolilta Suomea.

– Ja pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, Aho sanoo.

– Kun on täällä, tietää, että arvomaailma on samanlainen kuin muilla, Taipale sanoo.

Vasemmalta Eetu Taipale, Aatu Tahkola, Ada Vuorma, Harri Rontti, Sofia Aho ja Veikka Leppälä.

Lestadiolaisuuteen liittyy paljon ennakkoluuloja ja käsityksiä, joista osa pitää paikkansa, osa ei. Moni on saattanut kuulla muun muassa, että lestadiolainen ei saisi käyttää ikkunallista pesukonetta. Nuoret kertovat nauraen, että esimerkiksi se ei pidä paikkaansa. Myöskään television katsomiseen ei välttämättä suhtauduta täysin torjuvasti.

– Aika moni katsoo esimerkiksi urheilua, Taipale kertoo.

Muutkin lestadiolaisiin kohdistuvat luulot lähinnä huvittavat nuoria.

Suomen liput liehuivat.

Pieniä roskankerääjiä.

Ulkopuolisen silmin lestadiolaisuus saattaa näyttäytyä ankarana ja suljettuna yhteisönä, jossa on rajoittavia sääntöjä. Nuoret eivät allekirjoita, että lestadiolaisuudessa olisi kyse ankarista säännöistä, joita pitää noudattaa äärimmäisen tarkasti. Pikemminkin kyse on tavoista, jotka perustuvat heidän arvomaailmaansa.

– Toisilla on erilaiset tavat kuin toisilla. Jokainen toimii omalla tavallaan, Vuorma sanoo.

Huomattava osa vieraista tuli paikalle asuntoautolla.

” Toisilla on erilaiset tavat kuin toisilla. Jokainen toimii omalla tavallaan.

Lestadiolaisuus suhtautuu kielteisesti esimerkiksi alkoholiin. Sitä kukaan kuudesta haastatellusta ei kerro edes kaipaavansa elämäänsä, vaikka heidän ikätovereistaan osa saattaa juoda. Juhlia he voivat ilman alkoholiakin.

– En koe sitä tarpeelliseksi, mutta en katso pahalla, jos joku ei-uskovainen juo. Mutta en mene itse mukaan siihen porukkaan, Leppälä sanoo.

– Ei ota yhtään pois elämästäni, että ei tarvitse juoda alkoholia, Tahkola sanoo.

He eivät ole kohdanneet alkoholia tai epäasiallista käytöstä Suviseuroissa.

– Ei mitään sellaista, joka häiritsisi laajemmin ketään, Rontti kertoo.

Ja toden totta, päihteitä tapahtumassa ei näy.

Kymmenettuhannet kokoontuvat viikonloppuna pohjoismaiden suurimpaan hengelliseen juhlaan Lopelle.

Päivä on jo ehtinyt pitkälle, ja lämpötila lähentelee 30 astetta. Uupumuksesta ei silti ole tietoakaan. Ei, vaikka nuorista moni on valvonut myöhään jo edellisenä yönä ja osa on mennyt nukkumaan vain, koska aamuksi on sovittu tapaaminen toimittajan ja kuvaajan kanssa.

Unet jäänevät lyhyiksi myös tulevina päivinä, koska lämpimässä yössä on paljon koettavaa.

Nukkua voi Suvareiden jälkeenkin.