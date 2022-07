Paxlovid on ensimmäinen suun kautta otettava koronaviruslääke, joka sai käyttöluvan Euroopan unionin alueella.

Koronaviruslääke Paxlovidin käyttö alkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), kertoo sairaanhoitopiiri. Kyseessä on ensimmäinen koronavirustaudin hoitoon tarkoitettu suun kautta otettava lääke, jonka käytön Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt.

Lääkevirasto hyväksyi Paxlovidin käytön Euroopan unionin alueella tammikuussa. Sittemmin myös muut lääkkeet ovat saaneet myyntiluvat.

Aiemmin tällä viikolla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti, että lääkkeen käyttö aloitetaan myös Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija on kesäkuussa arvioinut Ylelle, että koronaviruksen uusia lääkehoitoja saadaan käyttöön Suomessa tämän kesän aikana.

Lääkekuuri edellyttää laboratoriokokeella todettua tartuntaa

Hus kertoo perjantaina aloittavansa lääkkeen käytön välittömästi. Lääke on suunnattu aikuisille, ja hoito on aloitettava viimeistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun koronavirustaudin oireet alkavat. Lääkekuurin käyttöönotto edellyttää sitä, että koronavirustartunta on todettu laboratoriokokeella.

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan hoito kohdistetaan ensisijaisesti koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville potilaille, joilla on esimerkiksi vaikeita puolustusjärjestelmän häiriöitä, syöpää tai keuhkosairauksia.

Lääkehoidon aloittamiseen vaikuttaa myös se, onko potilas rokotettu koronavirustautia vastaan ja kuinka monta tehosterokotetta tämä on saanut. Kuuri kestää viisi vuorokautta, ja lääke otetaan kahdesti vuorokaudessa.

Koronaan liittyvät kuolemat kasvaneet voimakkaasti tänä vuonna

Paxlovid on lääkeyhtiö Pfizerin kehittelemä lääke, ja EU:n lisäksi sillä on käyttölupa muun muassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tutkimusten mukaan lääke vähentää niiden ihmisten kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta, jotka ovat vaarassa saada vakavan koronavirustaudin muodon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan yli 65 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista on saanut kolmannen koronavirusrokoteannoksen, ja neljäs annos on annettu runsaalle 7 prosentille täysi-ikäisistä.

Koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ovat nousseet voimakkaasti tämän vuoden aikana. Suomessa on THL:n tällä viikolla julkistettujen tietojen mukaan todettu 4 875 koronavirukseen liittyvää kuolemaa epidemian alusta lähtien.

Tammikuuhun mennessä kuolemantapauksia oli raportoitu 2 300, eli kuolintapaukset ovat yli kaksinkertaistuneet tämän vuoden aikana.