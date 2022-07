Eläkeläisrouva Taimi menetti 25 500 euroa ”Elmerille” – näin kaikki tapahtui

Facebookin kaveripyynnöstä meni pari kuukautta, kun leskirouva oli lähettänyt lähes kaikki säästönsä lentolippuihin miehelle, joka ei lupauksista huolimatta koskaan tullut Suomeen.

Pionit ovat juuri puhkeamassa kukkaan hyvin hoidetussa puutarhassa. Vehreän maaseutumaiseman keskellä tönöttää omakotitalo, jossa on siistiä kuin nukkekodissa: lapset ja heidän edesmennyt isänsä hymyilevät kehystetyissä valokuvissa. Eläkeläisrouva Taimi on tarmokas leski: vaikka ikää on päälle seitsemänkymmentä, hän on remontoinut itse kotinsa, ajaa autolla ja asuu yksin kaukana kaupungista. Tietokoneen ja sosiaalisen median käytössä Taimilla on ollut opeteltavaa. Siitä hän sai karmean opetuksen vain muutama viikko sitten.

– Myönnän nyt, että olen ollut vähän hölmö. Tajusin sen lopulta vasta, kun kaikki rahat olivat menneet, Taimi sanoo.

Kun totuus valkeni, ensireaktio oli ahdistus ja paniikki. Kovalla työllä tilille säästetyt rahat olivat hävinneet parissa kuukaudessa: yhteensä 25 500 euroa.

– Lähetin kaikki rahani. Tuntui, ettei henki kulje. Oli pakko mennä ulos.

Kaikki alkoi kaveripyynnöstä Facebookissa. Meni kolme–neljä päivää ennen kuin Taimi hyväksyi pyynnön leveästi hymyilevältä harmaatukkaiselta mieheltä, joka kertoi profiilissaan olevansa Elmeri Marttinen Vantaalta.

– Yleensä olen poistanut kaveripyynnöt. En tiedä, mikä minuun meni. Minulla oli jo sormi liipaisimella, että poistan pyynnön, mutta sitten kuitenkin hyväksyin sen.

Kun Taimi kysyi mieheltä Vantaasta, kysymykset ohitettiin. Profiilissaan hän väitti olevansa Vantaalta kotoisin.

Pian mies vastasi: ”kiitos kultaseni, kun hyväksyit kaveripyyntöni”. Viestejä alkoi tulla tasaiseen tahtiin noin neljä kertaa päivässä. Mies kertoi koko ajan, että rakastaa Taimia. Hän käytti hellittelynimiä: ”rakas, kulta, hunaja, vauva”.

– Ajattelin, että mikä hiivatin ukko tämä on. Sanoin hänelle, etten halua, että hän käyttää mitään rakasta-sanaa. Sitten se muutti sen kulta-sanaksi.

Mies kertoi olevansa amerikansuomalainen sotilas, joka muutti yhdeksänvuotiaana Suomesta Amerikkaan. 18-vuotiaana hän liittyi Yhdysvaltain armeijaan ja palveli nyt Syyriassa YK:n joukoissa.

– Ymmärsin, että hän on tavallinen sotilas. Kun hän myöhemmin lähetti kuvia, siellä olikin mies, jolla oli neljä tähteä rinnuksilla. Ilmeni, että hän on neljän tähden kenraali.

Pian mies pyysi Taimilta rahaa. Hän kertoi tarvitsevansa kymmeniätuhansia päästäkseen pois Syyriasta Suomeen.

– Minä hullu lähetin hänelle lentolippuihin rahaa.

Ensin mies pyysi 7 500 euroa. Sitten 5 000. Lopulta Taimi myöntyi antamaan 1 000 euroa.

–Hän itki, että haluaa pois täältä ja haluaa nämä vaatteet pois päältään.

Taimi epäili miehen tarinaa koko ajan, mutta lähetti silti rahaa useaan otteeseen. Ensimmäisen rahanlähetyksen jälkeen hän sai Facebookin kautta yhteydenoton naiselta, joka kertoi olevansa ”Elmeri Marttisen” asianajaja. Hän vakuutti, että mies on todellinen henkilö ja hyväsydäminen mies, joka ei jätä ystäviään pulaan.

– Nainen sanoi, että mies (Elmeri) on monimiljonääri ja että minun kannattaa pysyä hänen ystävänään, vaikkei meistä mitään tulisikaan.

Sen jälkeen nainen yritti soittaa Taimille, mutta tämä ei vastannut. Puheluiden suuntanumero johti Hongkongiin.

– Tein numerosta häirintänumeroilmoituksen. Mutta uskoin sitä naista. Näin hänen profiilikuvansa, jossa oli tummatukkainen ja valkoihoinen nainen.

Nainen kertoi, ettei Elmerillä ole Syyriassa mahdollisuutta käyttää puhelinta. Siksi Taimi maksoi miehelle useita 50 euron puhelinkortteja. Asianajajaksi itsensä esitellyt nainen kertoi, että Elmeri tarvitsee 27 500 euroa, koska hänen esimiehensä ja YK vaativat summaa, jotta mies voidaan vapauttaa palveluksesta.

– Mies sanoi, että maksaa heti takaisin, kun tulee Suomeen. Hän pyysi koko ajan rahaa lainaksi.

Facebook-profiilissaan Elmeri kertoi olevansa Vantaalta. Kun Taimi kysyi häneltä Vantaasta, kysymykset ohitettiin.

– Hän ei vaikuttanut tietävän Vantaasta yhtikäs mitään.

Mies kertoi Taimille kolme päivämäärää, jolloin hänen oli määrä tulla Suomeen ja maksaa lainansa takaisin. Päivät menivät ohi, eikä miestä kuulunut. Sitten mies mainitsi neljännen päivämäärän, 16. kesäkuuta. Edellisenä iltana mies kirjoitti Taimille.

– Hän sanoi, että minun täytyy mennä, koska tuli hälytys. Silloin ajattelin, että ahaa, seuraavana päivänä hän on haavoittunut. Ja niin tapahtui.

Seuraavana päivänä sairaalan lääkäri kirjoitti Taimille: ”Miehesi on täällä. Olemme saaneet selville, että hän on sinun miehesi. Meillä ei ole varaa ostaa hänen lääkkeitään, koska ne ovat niin kalliita. Jos hän ei saa lääkkeitään, hän kuolee.”

– Sanoin siihen, että kuolkoon pois.

Seuraavan kerran mies kirjoitti hänelle ja lähetti kuvan, jossa näkyi ampumahaavoja.

– Kaikkein hulluinta on, että vain teeskentelin, että olisin häneen rakastunut. Enhän voi rakastua sellaiseen, jota en ole koskaan nähnytkään.

Suurin summa, jonka Taimi kertoo kerralla lähettäneensä, oli 10 000 euroa. Hän lähetti rahat, jotta ”Elmeri” pääsisi pois Syyriasta. Sitten mies väitti toimittavansa Taimille Punaisen ristin pakkaaman paketin, jonka päällä lukee ”perheen arvotavaraa”. Diplomaatin piti toimittaa paketti Taimille.

– Sieltä alkoi tulla, että minun pitäisi maksaa 12 000 euroa pakettirahtia. Kysyin, miksei hän ole itse sitä maksanut. Hän sanoi, ettei ollut ymmärtänyt, että siitä pitää jotain maksaakin. Ja minä hullu maksoin rahdista 8 000 euroa, vaikka tiesin sisimmässäni, ettei sellaista laatikkoa ole olemassakaan.

Mies kirjoittelee Taimille edelleen. Hän lukee ääneen viestejä: ”hei kulta, miten voit tänään, vauva, ole hyvä rakkaani, vastaa viestiini kulta, olen niin huolissani sinusta rakkaani. Toivottavasti kaikki on hyvin kanssasi.”

Facebookista löytyy neljä vastaavanlaista valeprofiilia. Todellisuudessa kuvien mies on eläkkeellä oleva amerikkalainen kenraali, joka asuu Yhdysvalloissa ja on naimisissa.

Sittemmin Taimin aikuiset lapset ovat opettaneet häntä tietokoneen käytössä. Elmeri Marttisen Facebook-profiilin kuvat-osiossa on lukuisia kuvia mustista miehistä ja naisista. Yhdessä kuvassa tummaihoinen nuorimies seisoo hymyillen kädet puuskassa harmaan auton edessä. Kuvan alareunassa lukee: Elmeri Marttinen 6.7.2016. Samalla Elmeri Marttisen nimi- ja kuvayhdistelmällä on Facebookissa yhteensä neljä profiilia: kolmessa niistä lukee, että mies on leski, yhden profiilin mukaan hän on kihloissa.

Todellisuudessa Facebook-kuvan mies on eläköitynyt Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali Douglas M. Fraser. Hän on naimisissa ja asuu Yhdysvalloissa. Verkosta löytyy useita keskusteluja, joiden mukaan samalla kuvalla tehtaillaan romanssihuijauksia ympäri maailmaa.

– Samalla kuvalla on huijattu Suomessa satoja naisia. Tiedossani olevat huijaukset ovat vain jäävuoren huippu. Saman miehen kuvalla on huijattu myös Saksassa, Virossa ja Ruotsissa, kertoo romanssihuijareiden uhreja kokopäiväisesti auttava Tuula Visa.

Visa kertoo saaneensa itsekin kaveripyynnön ”Elmeri Marttisena” esiintyvältä ja amerikkalaiskenraalin kuvan varastaneelta huijarilta. Visalle hän kertoi olevansa Syyriassa rauhanturvaajana. Tarinan mukaan hänen vaimonsa ja tyttärensä olivat kuolleet auto-onnettomuudessa. Poika oli sisäoppilaitoksessa Englannissa. Samanlaisen tarinan lapsista ja kuolleesta vaimosta sai kuulla 25 500 euroa menettänyt eläkeläisrouva.

Tuula Visa auttaa rakkaushuijareiden uhreiksi joutuneita.

Kun Taimi kaataa kahvia kauniisiin kuppeihin, puhelin kilahtaa saapuneen viestin merkiksi. ”Elmeri Marttinen” kirjoittelee hänelle vielä haastattelua tehdessä, vaikka Taimi on käskenyt häntä ”painumaan kuuseen” ja kutsunut tätä huijariksi.

Taimi on tehnyt rikosilmoituksen paikallispoliisille kesäkuun puolivälissä. Hän on kirjannut vihkoon tilinumeron, jolle hän on tilisiirrot verkkopankissa tehnyt. On selvinnyt, että rahat ovat menneet Liettuaan.

– Kuulemma rahat menivät asianajan tutulle. Hänen piti nostaa rahat ja viedä Syyriaan.

Poliisin mukaan tällaisissa tapauksissa rahat menevät yleensä niin sanotulle muulille, joka pitää osan summasta ja lähettää loput eteenpäin. Kyse on tällöin rahanpesusta.

– En voi kommentoida yksittäistapauksia. Romanssihuijauksia tulee vastaan tasaiseen tahtiin. Ihmiset ovat menettäneet kymmeniätuhansia tai jopa satojatuhansia euroja, kertoo rikoskomisario Katja Rekola Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

On tyypillistä, että huijarit esiintyvät sosiaalisessa mediassa amerikkalaisina sotilaina. Mutta onpa Rekolalle on tullut vastaan myös huijaus, jossa huijari väitti olevansa englantilainen rakennusmies.

– Tarinoita on monia. En tiedä, tehdäänkö tässä jotain profilointia, että millainen tarina uppoaa kehenkin. Yleensä kirjoitellaan kuukausia, ollaan hyvin vakuuttavia ja esiinnytään järkeenkäyvällä tavalla. Jälkikäteen asianomistajat ovat ihmetelleet, miksi he ovat järkevinä ihmisinä menneet halpaan, Rekola pohtii.

Tavallisesti poliisi tutkii huijauksia rikosnimikkeellä petos tai törkeä petos. Kun asianomistaja on lähettänyt rahat, niitä harvoin enää näkee, poliisi myöntää.

– He pystyvät lypsämään isoja summia, kun rahaa lähetetään useassa erässä. Tekijöitä ei yleensä rikosvastuuseen saada. Nettimaailmassa tekijä saattaa olla missä tahansa. Poliisiyhteistyö ei kaikkien maiden kanssa toimi.

Rikoskomisario kehottaa ihmisiä miettimään kaksi kertaa ennen kuin he lähettävät puolitutulle rahaa. Varsinkin jos vastaanottajalla on ulkomaalainen tilinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

– Ristiriitaisuuksia kannattaa hakea ja miettiä kaksi kertaa varsinkin silloin, kun rahaa aletaan pyytää.

Taimi ei ole haastateltavan oikea nimi. Hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.