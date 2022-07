Jyrki Lehtolan kolumni: Tällaisia me länsimaalaiset olemme

Meitä länsimaalaisia alkaa pian kyllästyttää puoliso, työpaikka, hallitus – nyt jo Ukrainan sodan alkuun tarjoama draamakin, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Nyt kun meitä ollaan hyväksymässä turkkilaiseen arvoyhteisöön Natoon, on aika tarkastella, millaisia me länsimaalaiset olemme.

Olimme me ennenkin länsimaalaisia, mutta vähän yksin ja hukassa. Kun sitten naiiviutemme kohtasi ahneuden, meitä ilahdutti venäläisten halu tukea meitä ostamalla pois turhiksi kokemiamme strategisesti tärkeitä alueita.

Me länsimaalaiset olemme sellaisia, että pian meitä alkaa kyllästyttää puoliso, työpaikka, hallitus, edus­kunta. Siksi niitä niin usein vaihdetaan, koska perus­olettamuksemme on, että vika on muissa, ei siinä, että asiat ovat muuttuneet lähtökohtaisesti vaikeammiksi ratkaista.

Korona osoitti, että meiltä löytyy kauhoittain solidaarisuutta itseämme kohtaan. Kun suoratoistosarjat oli katsottu ja lapsi halusi kolmatta viikkoa huomiota, muuttui solidaarisuus itsesääliksi. Ja kun terveet keski-ikäiset melusivat omista rajoituksistaan ja kaipuistaan, unohtuivat vanhukset ja lapset, koska ne olivat vanhuksia ja lapsia.

Kun korona alkoi väistyä, venäläiset tunkeutuivat sen tilalle häiritsemään ansaittua lepohetkeämme.

Oli siinäkin aluksi jotain kohottavaa. Meille länsimaalaisille ulkopuolinen draama on aina tervetullutta, tuntuu kuin olisi taas hetken nuori ja mukana maailmassa. Osallistuminen toisten hätään lämmittää monella tavalla; se on paitsi toisten auttamista, myös kertomus tiiviistä suhteesta omaan empatiaan.

Toki draamaa ja kauhua oli muutenkin pitkin maailmaa, mutta kuten me länsimaalaiset tapaamme sanoa, ”siihen oli turtunut”, mihin afrikkalaisetkin varmasti osaavat samastua.

Koska Ukraina oli lähellä, siihen turtuminen vei enemmän aikaa. Osallistuimme sotaan Twitterissä, #Slavaukraini, keltainen ja sininen oli helppo yhdistelmä värisokeallekin, Putin-meemeillä teimme Ukrainan hyväksi sen, mihin kykenimme.

Sota kuitenkin jatkuu, vaikka on kesä, ja kun katselee hääkutsuja, mökkikalenteria, festivaalikarttaa ja -ohjelmistoja, päätyy Ukrainan kartta pinon pohjalle. On Pride-viikkokin, ja Ukrainan lipun värit katoavat sateenkaarilipun värien joukkoon.

Eikä se Putin kuollutkaan! Miten kävikin niin? Eikä Venäjän kansa rynnännyt Kremliin heinähangot aseinaan, voisivat nekin jotain tehdä.

Bidenin ongelmat kotimaassaan kasvavat. EU:n uusi ihasteltu yhtenäisyyskin on alkanut rakoilla, kun yhteisen hyvän lisäksi länsimaalainen haluaa usein hyvää myös itselleen. Ukraina-meemit on korvattu kuvilla omasta itsestä vähissä vaatteissa tai ilman paitaa, koska vihollinen vaihtui hetkeksi Putinista Keskisuomalaisen päätoimittajaan.

Ukrainan kauhut ovat alkaneet kyllästyttää, draama on kadonnut, on vain kauhua, hulluutta, surua ja surkeutta. Keski-Euroopassa länsimaalaiset häätävät ukrainalaispakolaisia kotimajoituksista, koska eksoottinen solidaarisuushetki on muuttunut pitkäaikais­rasitteeksi, lomallekin pitäisi lähteä, mutta ei niitä ukrainalaisia uskalla sinne kotiin jättää.

Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja kirjailija.