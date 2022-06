Itäraja aukeaa jälleen: ”Ei enää terveydellisiä perusteita”

Suomessa rajatarkastuksissa palataan koronapandemiaa edeltäviin käytänteisiin. Venäjän omat koronavirusrajoitukset ovat yhä voimassa.

Rajavyöhykkeen kyltti Imatran Pelkolassa 12. marraskuuta 2021. Imatran rajanylityspaikka on ollut yksi Suomen vilkkaimmista itärajalla.

Koronapandemiaan liittyvät maahantulon rajoituksen päättyvät Suomen ulkorajoille huomenna perjantaina 1. heinäkuuta.

Ulkorajoja koskeville rajoituksille ei ole enää terveydellisiä perusteita, tiedottaa Rajavartiolaitos.

Suomeen saapuvilta matkustajilta ei enää edellytetä rokotus- tai covid-19 -testitodistuksia eikä rajanylityspaikoilla tehdä koronatestejä.

Suomen rajanylityspaikoilla palataan normaaleihin rajatarkastuksiin, jolloin EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilla matkustajilla tulee edelleen olla voimassa olevat matkustusasiakirjat muun muassa passi ja viisumi.

Suomen ja Venäjän välillä on kulkenut koronarajoitustenkin aikaan säännöllisen reittiliikenteen busseja.

Kesäkuun loppuun asti rajalla on täytynyt esittää todistus hyväksytystä koronarokotus­sarjasta, EU:n koronatodistus sairastetusta koronataudista tai näiden yhdistelmä. Vaatimukset eivät koskeneet Suomen kansalaisia.

Venäjän valtarokote Sputnik V ei ollut Euroopan komission hyväksyttyjen rokotteiden joukossa, joten sillä rokotetut eivät ole olleet oikeutettuja EU:n koronatodistuksen saamiseen.

Heinäkuun alusta alkaen Lapin rajavartioston Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.00 ja viikonloppuna kello 9.00–17.00.

Matkustajien tulee huomioida Venäjällä vielä voimassa olevat rajaliikenteen koronarajoitukset, joiden valvonnasta vastaavat Venäjän rajaviranomaiset. Venäjän omat koronavirusrajoitukset ovat yhä voimassa Suomen-vastaisella rajalla.

Odotettavissa ei ole suurta turismivyöryä Venäjältä, sillä rajanylitykselle on oltava perusteet. Syy voi olla kiinteistönomistus Suomessa, Suomessa asuvien sukulaisten vaatima hoiva tai esimerkiksi hautajaisiin osallistuminen. Suomeen pääsevät maateitse Venäjältä myös he, joilla on oleskelulupa, työpaikka tai opiskelupaikka Suomessa.

Venäjältä ei voi matkustaa Suomeen lentämällä tai Allegro-junalla. Yhteydet peruttiin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.