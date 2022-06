72-vuotias mies katosi tiistaina Helsingissä, poliisi etsii

Havainnot kadonneesta on ilmoitettava hätäkeskukseen.

Poliisi etsii tiistai-iltana Roihuvuoresta kadonnutta 72-vuotiasta miestä. Viimeisin havainto miehestä oli tiistai-iltana Punahilkantiellä.

Helsingin Poliisi ilmoitti kadonneesta Twitterissä.

Kadonnut henkilö on hoikka ja hän on noin 180 senttimetriä pitkä. Muita tuntomerkkejä ovat parta ja ponihännällä olevat hiukset. Mies on mahdollisesti pukeutunut verryttelyasuun ja hänellä on päässään mahdollisesti pipo tai lippalakki.

Mies saattaa liikkua Roihuvuorea laajemmalla alueella. Kadonneesta henkilöstä pyydetään havaintoja. Poliisi pyytää ilmoittamaan niistä hätäkeskukseen.