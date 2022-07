Teini-ikäisenä Nadi ajatteli, että tunteet naisia kohtaan ovat Allahin rangaistus – marssi nyt Pridessä julkisesti

Suomensomali Nadi ottaa kantaa homofobiaan muslimiyhteisöissä. Hän jätti islamin julkisesti tullessaan kaapista.

Helsinkiläinen Nadiifo Omer, 22, on monella tavalla tavallinen nuori nainen, mutta hänen olemassaolonsa on monelle fundamentaalinen ongelma. Hän kun puhuu suoraan homofobiasta muslimiyhteisöissä.

Nadi – lempinimi, jolla hänet laajimmin tunnetaan – on Helsingissä syntynyt ja kasvanut nuori nainen, joka odottaa tietoa yliopistopaikasta.

Nadi on ateisti ja ex-muslimi, suomalainen ja somali. Hän on biseksuaali eli hänellä on tunteita naisia ja miehiä kohtaan.

Tämän yhdistelmän vuoksi häntä vihataan. Koska hän puhuu asiasta ääneen, hän saa tappouhkauksia.

– Väistämättä tiedän, että kaikesta tällaisesta tulee aivan järkyttävästi kuraa. Mutta jonkun on tehtävä se.

” Puhun tästä siksi, että ei ole ok, että ihmisiä syrjitään enkä halua, että kukaan kokee olevansa niin yksin kuin mä olin.

Kaksi vuotta sitten hän tuli kaapista ja kertoi Instagramissa olevansa biseksuaali. Samaan aikaan hän jätti islamin julkisesti taakseen.

– Ajattelin, että en vaan jaksa. Jos mua ei hyväksytä tällaisena, niin se on niiden ongelma, hän sanoo.

Nadi pitää yhteyttä perheensä kanssa, mutta arvoristiriita on suuri ja se hiertää. Hän on kasvanut konservatiivisessa sunnimuslimiperheessä ja käynyt koraanikoulunsa.

– Tosi perinteinen meininki siveyssääntöjä, rukoilua ja juhlimista myöten.

” Kun katsoo silmiin jotain omaa sukulaista tai läheistä, ja ne suoraan sanoo sulle, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat syntisiä ja heidät pitäisi esimerkiksi tappaa.

Nadin oma valinta oli jättää islam, mutta monet muslimit ovat löytäneet tavan sovittaa oma seksuaali- tai sukupuoli-identiteetti ja islam yhteen.

Lauantaina queer-muslimien ja -muslimitaustaisten järjestö ja kollektiivi Buraq marssi ensimmäistä kertaa Pridessä. Pridessä ei ole aiemmin ollut muslimitaustaisten omaa blokkia. Nyt he kulkevat kaupungin kaduilla ja näkyvät. He ovat maalanneet kylttejä, joissa lukee muun muassa love is not haram, rakkaus ei ole kiellettyä.

– Tavoite on näyttää, että me ollaan olemassa ja se on okei, Buraqissa aktiivinen Nadi sanoo.

Tapahtuma sujui hyvin. Paikalle uskaltautui sateenkaarimuslimeja ja -muslimitaustaisia.

– Koen, että se on melkein historiallista. On tosi hyvä, että me ollaan näkyviä, koska se voi saada jonkun muun tuntemaan, että ei ole ainoa, joka on muslimi tai muslimitaustainen ja kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Koska meitä on.

– Mä ainakin koin nuorempana, että Pride-tapahtumat eivät olleet mua varten. Ei siellä näkynyt kaltaisiani ihmisiä. Ei mun kaltaisista ihmisistä puhuttu.

Kotona Pridessa käynti myös oli tiukasti kielletty.

– Niin kuin olisi ihan kauheaa häpäisyä meidän uskonnolle, että olisi siellä hijab päällä. Vaikka eihän se ole, hän sanoo huokaisten.

Hän ei halunnut käyttää hijabia muutenkaan, mutta oli pakko.

Viha ja häpeä voi iskostua omaan ajatteluun, Nadi sanoo. On vaikeaa toimia vastoin arvoja, joihin on pienestä pitäen kasvanut.

” Oslossa Pride oli tosi iso juttu. Kaikkialla oli sateenkaarilippuja ja kaikki juhlivat. –– Ja yhtäkkiä tosi haikeata.

Sateenkaarimuslimeja ja -muslimitaustaisia edustava Buraq perustettiin joulukuussa 2019. Järjestö haluaa tukea Suomessa asuvia sataankaarimuslimeita ja parantaa heidän asemaansa muslimiyhteisöissä ja niiden ulkopuolella. Yhteisöllisyys on tärkeä osa Buraqin toimintaa, ja he esimerkiksi viettävät yhdessä ramadanin päättävää id-juhlaa.

Nadin mukaan valtaosa toimintaan osallistuvista on muslimeja ja pystynyt sovittamaan yhteen uskon ja oman seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä.

Hän sanoo, että tapahtumissa käy alati enemmän ihmisiä.

– Se ei tietenkään edusta millään tavalla sitä, kuinka paljon queer-muslimeita on olemassa. En usko, että moni kokee mahdolliseksi lähteä tuollaisiin tapahtumiin joko turvallisuussyistä tai siksi, että he eivät ole itse sinut sen kanssa, tai voi olla mikä tahansa syy.

Buraq teetti oman sateenkaarilipun Pride-kulkuetta varten.

Monet eivät niele sitä, että muslimit ja muslimitaustaiset osallistuvat Prideen.

Buraq on teettänyt Prideen sateenkaaren väreissä olevan lipun, jossa on tähti ja puolikuu. Kun Nadi esitteli sitä Twitterissä ja Helsingin Sanomat uutisoi lipusta, seurasi viharyöppy.

Viikkoa aiemmin hän oli Oslossa, kun 42-vuotias mies avasi tulen kaupungin suurimman homobaarin ja kahden muun baarin edustalla Pride-viikolla. Kaksi miestä kuoli ja yli 20 loukkaantui. Norjan poliisi epäilee iskun olleen ääri-islamistinen terroriteko ja viharikos, jonka kohteena oli sateenkaarikansa.

Nadi oli kaupungissa tavatakseen norjalaisten queer-muslimien ja -muslimitaustaisten Salam-järjestön edustajia.

– Oslossa Pride oli tosi iso juttu. Kaikkialla oli sateenkaarilippuja ja kaikki juhlivat. Se oli niin paljon isompi juttu, sitä on ihan vaikea sanoin kuvailla. Tunnelma oli ihan eri. Juhlatunnelmaa läpi kaupungin, hän kertoo.

– Ja yhtäkkiä tosi haikeata.

Salam järjesti marssin uhrien muistolle, vaikka poliisi ohjeisti, että Pride-tapahtumia ei saa pitää.

– Kaikki vaan halasivat toisiaan ja itkivät. Osa ohikulkijoista meni riviin ja taputti meille, jotka marssivat. Koko kaupunki oli mukana siinä. Kaikki surivat yhdessä.

Teosta epäillään iranilaistaustaista kurdia, joka on asunut Norjassa lähes koko elämänsä. Iskun tarkka motiivi ei ole selvinnyt.

Islamististen terrori-iskujen jälkeen on aina edessä uusi viharyöppy muslimeita vastaan, hän sanoo. Häntä itseään haukutaan usein terroristiksi.

– Mun mielestä on hyvä, että juuri Salam järjesti marssin, koska terroristi oli muslimi. Sekin on kannanotto ja näyttää, että kaikki muslimit eivät vihaa homoja ja että on queer-muslimeita.

”Me ei olla vielä saatu sellaista kulttuurimuutosta, että olisi imaameja Pride-paraatissa”, Nadi sanoo.

Nadi on kulkenut pitkän tien heiluttaakseen Pride-lippua Twitterissä ja Senaatintorilla. Yläkouluikäisenä hän yritti sivuuttaa tunteensa naisia kohtaan.

– Jos mulla oli tunteita naisia kohtaan, halusin ajatella, että kaikilla on tällaisia tunteita, eikä kyse ole mistään romanttisesta. Tai jos on, voin sysätä ne syrjään kuten muutkin. Että se on valinta, ja kaikki tekevät sen valinnan. Se lievensi ahdistusta siitä, että olin erilainen, syntinen. Jossain kohtaa olin varma, että ne olivat hetkittäisiä tunteita, jotka sain Allahilta rangaistuksena, koska en ollut tarpeeksi hyvä muslimi.

Nadin mukaan oli vaikeaa tasapainotella tunteiden kanssa, kun yhteisö tuomitsi homoseksuaalisuuden tiukasti.

– Jouduin käymään kunnon debatteja homoseksuaalisuudesta ja homoseksuaalien olemassaolosta joidenkin läheisteni kanssa. Että onko ok, jos homoseksuaalit teloitetaan tai muuta vastaavaa, jos ne jäävät kiinni homoseksuaalisista asioista.

– Kun katsoo silmiin jotain omaa sukulaista tai läheistä, ja ne suoraan sanoo sulle, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat syntisiä ja heidät pitäisi esimerkiksi tappaa – käytännössä se tarkoittaa, että mä olen syntinen, mun ei kuuluisi olla olemassa. Ne eivät älyä, että ne sanovat sen mulle.

Tällä hetkellä hän ei seurustele. Hän ei koe voivansa tuoda seurustelu­kumppaniaan näytille lapsuudenkotiinsa, oli kyse sitten naisesta tai ei-muslimista miehestä.

” Vihakommentteja oli niin paljon. Ajattelin, että on varmaan satoja ihmisiä, jotka haluavat tehdä mulle jotain.

Nadi tekee Tiktokiin islam-aiheisia videoita ja twiittaa elämästään biseksuaalina ex-muslimina. Palaute on järkyttävää.

– Todella paljon tulee negatiivisia juttuja. Siis todella, todella paljon, siis huh huh. On melkein vaikea kuvailla, miten paljon vihaa sieltä tulee. Siis satoja kommentteja päivittäin, että tapa itsesi ja että sä olet huora ja kaikkea mahdollista.

Viestien lisäksi hän on saanut ahdistavia puheluita ja kuulla törkeyksiä kadulla.

Nadin puhelimeen satelee vastenmielisiä viestejä lähipiiristä haastattelun aikana.

Rautatieasemalla somalimies kutsui häntä roskaksi.

– Kävi myös sillä lailla, kun olin menossa bussilla himaan, että tuli muslimeita, jotka sanoivat, että sulla on oikeus puhua noista asioista. Niitäkin on, vaikka monet hukkuvat kaiken kuran alle.

– Ekan kerran, kun tein islamkriittisiä videoita, olin kyllä hirveän harhaluuloinen. Katsoin koko ajan ympäriinsä, ettei joku tule hyökkäämään kimppuun. Vihakommentteja oli niin paljon. Ajattelin, että on varmaan satoja ihmisiä, jotka haluavat tehdä mulle jotain.

Helsingin muslimipiirit ovat pienet.

– On vaikea kuvailla, millainen tabu islamin kritiikki on muslimiyhteisöille. Se on asia, josta et saa puhua todellakaan. Kaikkein pahin asia, minkä voit tehdä muslimi­taustaisena, on että jollain tavalla pilkkaat islamia. Varsinkin naissukupuolisena. Kun mä olen ylittänyt sen kynnyksen, siitä lähtee tulemaan tietynlaisia reaktioita. Se on osa työtä, mitä mä teen.

” Ei mun elämä ole vain ääripäiden riepoteltavana olemista.

Nadiin on käyty myös fyysisesti käsiksi islamkritiikin vuoksi ja koska hän ei halunnut pukeutua islamilaisen pukeutumisetiketin mukaan.

Palautetta tulee paljon – ja erityisesti sosiaalisessa mediassa se on usein julmaa.

– Se on välillä tosi väsyttävää. Olen tehnyt tietoisen valinnan, että hyvä mun on valittaa, mutta jossain menee raja, mikä on hyväksyttävää.

Nadi saa myös ex-muslimeilta yhteydenottoja joskus myös kaukaa ulkomailta. Hän on iloinen voidessaan auttaa muita käsittelemään asiaa.

Muslimiyhteisöissä häntä uhkaavat usein nuoret miehet, joista osalle islam on Nadin mukaan vahvasti identiteettikysymys. Samaan aikaan niskaan sataa rasismia ja muslimivastaisuutta valkoiselta valtaväestöltä, joka usein näkee hänet muslimina kaikesta huolimatta. Rasismi ja muslimivastaisuus kietoutuvat yhteen.

– Sanotaanko, että ei ole helppoa, kun sä koet syrjintää sekä valtaväestöltä että omalta viiteryhmältäsi. Olet vähemmistön vähemmistöä.

Nadi suljettiin monista somaliyhteisöistä, kun hän tuli kaapista. Toisaalta yksittäiset tukea näyttäneet somaliyhteisön jäsenet ovat kullanarvoisia. Ensimmäinen joka soitti Nadille osoittaakseen tukensa oli yksi heistä. Myöhemmin hän on löytänyt elämäänsä ex-muslimien verkoston, joka on tärkeä ja antaa voimaa.

– Kun mä olin muslimi, mä sain jatkuvasti kuulla mun pukeutumisesta ja muslimivaatteista. Mun päältä on yritetty repiä mun huivia, mun päälle on syljetty ja kaikkea tällaista. Monet puhui musta ihan kun mä en olisi tiedostava, että tässä on taas aivopesty musliminainen. Kun mä olin muslimiyhteisöissä, tivattiin, miten mä pukeudun, kenen kanssa mä olen, että sä olet nyt huora. Siinä on kaksi extremea.

– Tietysti on tosi paljon valtaväestön edustajia ja muslimeja, jotka eivät käyttäydy noin, mutta kyllä nuo jäävät mieleen. Ei mun elämä ole vain ääripäiden riepoteltavana olemista.

Tammikuussa edessä on asepalvelus.

– Niin kauan kuin vaan yksi sukupuoli joutuu menemään sinne, se on mulle periaatteen juttu. Ajattelen, että munkin pitäisi mennä, että se ei koske vaan jotain tiettyä osaa väestöstä.

” Ihan pienestä pitäen tiesin, että olen erilainen. Ihmiset teki sen tosi selväksi.

Nadi on kasvanut Helsingissä. Hänellä on suomalainen äiti ja tämän puolelta suomalainen suku. Somaliassa hän ei ole käynyt kertaakaan. Valtaväestön silmissä hän sanoo olevansa silti ensisijaisesti somali.

– Somalius on aika keskeinen osa mun identiteettiä. Se on vaikuttanut siihen, miten mä näen itseni, miten mua on kohdeltu yhteiskunnassa. Se on se, mikä on määrittänyt mua muiden silmissä, hän kertoo.

Nadin iho on tumma, ja hänellä on kiharat tummat hiukset. Rasismi ja muslimi­vastaisuus ovat hänelle arkipäivää.

– Muistan, kun joku tuli kaupungilla mikrofonin kanssa huutamaan, että sinä uskot valeprofeettaan. Ihmisiä häiritsi ihan vaan se, että olen olemassa muslimina.

– Ihan pienestä pitäen tiesin, että olen erilainen. Ihmiset teki sen tosi selväksi. Ei vaan mulle vaan myös mun vanhemmille. Siis se rasismin määrä, jonka mun faija sai osakseen.

Asiasta puhuminen saa hänet itkemään.

Äiti ja isä yrittivät suojella lapsia ilkeiltä kommenteilta. Ala-asteikäisinä he kysyivät, mitä ihmettä heistä usein käytetty n-sana tarkoittaa.

– Meidät istutettiin alas ja kerrottiin, miksi meistä käytetään tuollaista sanaa. Että ihmiset haluaa loukata meitä.

– Kun mä mietin vanhempieni kokemuksia, tuntuu välillä syylliseltä puhua mun kokemuksista. Koska sitä voidaan käyttää lisävihan lietsomiseen, vaikka se ei ole mun tarkoitus.

–Puhun tästä siksi, että ei ole ok, että ihmisiä syrjitään enkä halua, että kukaan kokee olevansa niin yksin kuin mä olin. En halua aiheuttaa lisää vihaa ketään kohtaan.

Vaikka muslimivastaisuus on ongelma, täytyy Nadin mukaan kyetä puhumaan muslimiyhteisöjen ongelmista.

” Yritin kauan tulkita eri tavalla ja seurasin liberaaleja uskonoppineita, mutta tuntui itsepetolliselta

Somaliyhteisö oli tiivis, läheinen ja tärkeä osa Nadin elämää ennen kaapista tulemista. Valtaväestön syrjintä lisäsi sen merkitystä.

– Valkoisissa suomalaisyhteisöissä mun pitää jotenkin koko ajan todistella sitä, että olen suomalainen. Somaliyhteisössä mä olin täysin somali riippumatta mun suomalaisuudesta ja samaan aikaan täysin suomalainen.

– Tuntui tosi pahalta, että siellä on syrjintää ja syrjiviä rakenteita, koska en koe, että voisin saada samaa yhteisöllisyyden tunnetta valkoisissa suomalaisissa piireissä.

Hän kutsuu itseään ennemmin ex-muslimiksi kuin ateistiksi, koska islamin jättäminen on yhä tabu.

– Niin kauan, kun ihmiset kokevat syrjintää, kodittomuutta, väkivaltaa, eheytys- ja riivaushoitoja, jotain kulttuurikoulutuksia joissa lähetetään vanhempien kotimaahan sen takia, että ne kyseenalaistavat tätä uskontoa tai haluavat jättää uskonnon, niin kauan mä käytän termiä ex-muslimi. Se tekee siitä näkyvää, että munlaisia ihmisiä on olemassa.

Nadi toivoo, ettei islamkeskustelu painottuisi vain ääripäihin. Kuinka paljon me puhutaan tapamuslimeista, hän kysyy.

Nadi yritti pitkään löytää tapaa sovittaa uskonto ja ajatusmaailmansa yhteen. Oma seksuaali-identiteetti oli yksi osa ongelmaa, mutta Nadi piti suurimpana ongelmana naisten oikeuksia islamissa.

– Koen, että uskonnossa on sisäänrakennettuja ongelmia, jotka eivät istu mun arvomaailmaan. Yritin kauan tulkita eri tavalla ja seurasin liberaaleja uskonoppineita, mutta tuntui itsepetolliselta, siltä että yritin saada uskonnon mukautumaan mun arvoihini

Monet muslimit kokevat asian toisin ja pystyvät sovittamaan aatemaailmat yhteen.

– Vaikka itse koen, etten voi seurata mitään liberaalitulkintaa, niin tuen kyllä progressiivisia muslimeita. Tunnen ihmisiä, jotka pystyvät seuraamaan islamia tavoilla, jotka eivät vahingoita muita, jotka eivät sisällä helvetillä pelottelua, eikä mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa. Omalla kohdalla se ei vain toimi, Nadi sanoo.

Hänen mukaansa progressiivisissa tulkinnoissa on hyvää sekin, että ne tukevat inklusiivisuutta ja haastavat islamin patriarkaalisuutta.

– Progressiivisten tulkintojen kanssa mulla tulee ongelma silloin, jos niillä yritetään kieltää, ettei vihamielisiä tulkintoja olisi tai etteikö uskonyhteisöissä olisi mitään ongelmia. Ne eivät poista islamilaisissa teksteissä olevia epäkohtia.

” Voi olla homoseksuaali ja muslimi. Voi olla progressiivinen muslimi. Voi olla muslimi, joka kannattaa sekulaarisuutta. Voi olla tapamuslimi. Voi olla mitä vaan.

Sateenkaarilippu Ibn-Rushd-Goethen moskeijan edessä Berliinissä.

Nadi toivoo, että islam saisi Suomessa erilaisia kasvoja. Julkisessa keskustelussa uskonnosta puhutaan usein kiihkolla, ja islamista puhuttaessa muistetaan ainoastaan uskonnon traditionaalinen tulkinta. Äänessä ovat usein oikeistopopulistit tai konservatiivimuslimit.

– Haluaisin, että valtaväestö ymmärtää, että on erilaisia muslimeita, ja samoin myös muslimit. Voi olla homoseksuaali ja muslimi. Voi olla progressiivinen muslimi. Voi olla muslimi, joka kannattaa sekulaarisuutta. Voi olla tapamuslimi. Voi olla mitä vaan.

– On vaan helpompi olla hiljaa kokonaan asiasta. Me ei olla vielä saatu sellaista kulttuurimuutosta, että olisi imaameja jossain Pride-paraatissa tai mitään tuollaista, mikä on monilla kristityillä jo ihan normi juttu.

Maailmalla on jo joitakin vastaavia esimerkkejä. Esimerkiksi perjantaina berliiniläinen moskeija nosti sateenkaarilipun ulkoikkunoidensa eteen kaupungin Pride-kuukauden ajaksi. Imaami sanoi haastattelussa toivonsa, että muut moskeijat seuraavat esimerkkiä.

Työntekijöiden pinsseissä luki liebe ist halal, rakkaus on sallittua.

– Ja eihän muslimitaustainen homopariskunta voisi saada nikah-seremoniaa ja islamilaista avioliittotodistusta suomalaisista moskeijoista. Olisi mun mielestä ihan hyvä, että sellainen olisi mahdollista, Nadi hymähtää.

– Mutta tämä on kyllä erittäin radikaali asia enemmistölle ihmisistä. Ehkä joku kaunis päivä.