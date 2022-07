Helsinki-Vantaan lentokentän kupeessa sijaitseva epävirallinen ja laiton Simosenkylän alue oli suurimmillaan jopa 300 asukkaan kylä, jossa oli viitisenkymmentä asuintaloa. Nyt jäljellä on pari romahdusvaarassa olevaa mökkiä, muutama ulkohuussi ja epämääräinen, pelottava tunnelma.

Juttusarjassa IS vierailee unohduksiin jääneillä paikoilla.

Kellertävän omakotitalon ikkunat ovat murskana. Kuistilla on nimetön kirja, jonka sivut ovat kellertyneet.

Ovi on auki. Ei kutsuvasti, mutta kuitenkin.

Pienen eteisen vastapuolella on nuhruinen keittiö, jonka kaasuliedellä on pannu. Liesi on likainen, mutta periaatteessa toimivan näköinen.